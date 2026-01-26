技鋼SCA 2026秀新品 發表全新基於輝達GB200 NVL4平台伺服器

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

技嘉（2376）旗下技鋼科技26日宣布，正式推出搭載輝達（NVIDIA）GB200 NVL4平台的新世代AI與HPC伺服器XN24-VC0-LA61。該系統專為大規模AI訓練、推論與高效能運算（HPC）量身打造，並將於日本大阪SCA/HPC Asia 2026展會期間首度亮相，展現技鋼在「AI 工廠」與高密度運算架構上的最新研發成果。

XN24-VC0伺服器已獲日本理化學研究所計算科學研究中心（RIKEN Center for Computational Science，R-CCS）採用，導入其新一代「量子－HPC融合平台」計畫，並納入日本旗艦級超級電腦後繼系統FugakuNEXT的研發架構之中。

技鋼表示，該平台整合技嘉伺服器，並採用NVIDIA CUDA-Q軟體平台，支援混合量子與GPU的超級運算系統開發，推動結合量子運算與傳統高效能運算的先進科學研究與應用。

此外，技鋼也於現場展示從企業級AI基礎架構到機櫃級資料中心、AI工廠的全面部署方案，彰顯其在全球高階科學運算設施中，作為關鍵硬體供應商的技術實力。

GIGABYTE XN24-VC0-LA61是一款基於NVIDIA MGX模組化架構的NVIDIA Grace Blackwell伺服器平台。採用2U雙處理器設計並導入直接液體冷卻（DLC）技術。XN24以模組化可擴展性為核心設計理念，為尚未導入完整機櫃級（NVL72）基礎架構的系統，提供一項彈性且高效的NVIDIA Blackwell世代運算部署選擇。可作為建構可擴展且高效率的AI基礎架構之核心運算基石。

XN24-VC0-LA61在SCA/HPC Asia首次亮相，為技鋼科技在NVIDIA Blackwell世代平台上的關鍵產品之一，為建構可擴展且高效率的AI基礎架構奠定核心運算基石。

AI NVIDIA 伺服器 技嘉 軟體 處理器

