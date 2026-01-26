快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

台灣資安國家隊插旗日本 「關楗」獲日本IT解決方案龍頭NSW採用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

在全球資安威脅日益嚴峻之際，由台灣頂尖資安廠商組成之「台灣資安大聯盟」再度傳來國際捷報，大聯盟重要成員關楗股份有限公司正式宣布，旗下Keyper無密碼身分管理平台成功獲日本IT解決方案龍頭NSW株式會社採用。這不僅代表關楗成為首個成功通過日本嚴苛市場驗證的台灣身分治理品牌，更彰顯了台灣資安大聯盟在推動「資安出海」與國際技術對接上的卓越成效。

半導體產業作為全球科技核心，其智慧財產權（IP）的保護至關重要。台灣資安大聯盟長期致力於串聯國內優秀廠商，將符合國際標準（如SEMI資安規範）的解決方案推向國際市場。

關楗憑藉深厚的技術底蘊，帶來以下關鍵優勢，首先是零信任技術架構，導入符合國際標準的認證機制，有效阻斷憑證外流風險；其次符合國際規範，完全對接國際半導體產業協會（SEMI）所揭示的高度資安規範；第三硬實力驗證，在資安要求極其精細的日本半導體開發環境中，獲得專業大廠NSW的高度認可。

關楗執行長洪伯岳強調，此次合作是關楗在身分識別領域的重要里程碑，更印證了台灣品牌具備國際級競爭力。身為大聯盟的一員，關楗透過與日本NSW的合作，成功向世界展現了台灣資安產品在軟硬體整合上的深厚功力。

台灣資安大聯盟表示，未來將持續扮演橋樑角色，協助更多如關楗般的優質成員企業，以「台灣研發、全球防護」的精神，與國際夥伴共同守護數位資產，共創更安全、透明的全球數位供應鏈環境。

資安 大聯盟 日本 半導體 智慧財產權 科技

延伸閱讀

岩崎茂談COVID疫情初期 坦言日本資訊多賴台灣提供

日圓急升、銀行教戰如何壓低旅日成本 一張表掌握各家銀行回饋

日圓繼續勁升 高市早苗警告放空投機客、聯準會詢價 會聯手干預匯市？

經濟日報社論／日本政經動盪 留意連鎖效應

相關新聞

CPU、記憶體價格雙漲 本季筆電出貨估季減14.8%

根據TrendForce最新筆電產業調查，全球筆電品牌自2025年下半年起面臨記憶體價格大漲壓力，2026又遭遇CPU階...

達擎ISE 2026大秀次世代智慧零售解決方案

友達（2409）旗下子公司、全球工商顯示器領導廠商達擎，將於2月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲整合系統展（ISE ...

桓鼎結盟台端、茁壯創能 搶攻台灣綠色移動商機

桓鼎-KY（5543）在綠色能源事業佈局上再傳捷報，看好全球能源轉型與低碳交通趨勢持續推進下，綠能產業與智慧移動的跨域整...

戴爾科技亞太區總裁率團拜訪聯強 攜手強攻AI市場

戴爾科技（Dell Technologies）亞太、日本及大中華區總裁Mr. Peter Marrs日前偕同台灣總經理廖...

AI新賽道 電力基建成投資新藍海

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，2026年開年以來三大資本支出浪潮正在成形：台積電（2330）今年資本支出持續雙位數...

高雄港棧五、棧六老舊倉庫重生 全新風貌作科技產業進駐基地

高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相。高雄市工務局為因應行政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。