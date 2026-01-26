合勤控旗下兆勤逾百萬台Nebula裝置部署全球中小企業 攜MSP擴大市場
合勤控（3704）旗下兆勤科技（Zyxel Networks）打造Nebula生態，涵蓋有線、無線、安全與行動FWA等100多種相容產品，更升級提供強大的跨組織管理功能，搶進管理服務供應商（MSP）市場，幫助更有效率地擴展服務，並掌握更多經常性營收機會。
兆勤科技是合勤控旗下負責資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案領先品牌，專為中小企業和企業網路邊緣節點所設計，並以訂閱服務提供無間斷和靈活擴充性的網路，且擁有強大的資安基礎作為後盾，已經在150個不同的區域，超過100萬家企業採用。
兆勤科技智慧雲中心協理林應前表示，目前已有超過100萬台Nebula裝置部署在全球的中小企業，且兆勤的MSP夥伴持續推動平台演進，Nebula 19.30升級提供領先同業的跨組織、多租戶功能，讓MSP在中小企業領域能以更高的效率、清晰度與控制大規模管理客戶。
兆勤分析，面對外包IT支援需求激增，MSP常遇到多租戶複雜性，包括工具分散、政策不一致、重複性工作與高管理負擔。Nebula 19.30以新的控制中心功能解決這些挑戰，自動化網路運維、整合多客戶能見度，並改善團隊協作。
