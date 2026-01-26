達擎ISE 2026大秀次世代智慧零售解決方案

友達（2409）旗下子公司、全球工商顯示器領導廠商達擎，將於2月3日至6日在西班牙巴塞隆納舉行的歐洲整合系統展（ISE 2026）亮相，並以「Design Without Limits」為主題，展示多項結合永續與創新科技的整合解決方案，重新定義未來零售體驗。本次展會亦將首度展示AecoRetail系列，包括AecoPost與AecoTag，以低耗能、環境永續的智慧顯示方案，協助零售業提升顧客互動並降低行銷活動的環境負擔。此外，達擎也將透過多款電子紙產品，展示不同零售場域的實際應用，展現其在永續科技與商用顯示領域的深厚實力。

達擎營運長暨智慧零售事業群總經理廖世宏表示：「在ISE 2026，我們不僅展示產品，更呈現零售未來的全貌──沉浸體驗、永續科技與智慧效率的全面升級。達擎整合先進顯示技術、軟體平台與配套技術，協助零售商打造流暢且可擴展的顧客體驗，提升消費者滿意度。同時優化營運效率，創造更高的投資報酬率與永續成果。」

AecoRetail 亮點：以永續方式提升效能並降低營運成本

AecoPost––無需插電的全彩電子紙解決方案

達擎將展示AecoPost，一款輕量、以電池供電的全彩電子紙看板，具備高續航力與長效運作的優勢。採用E Ink Spectra™ 6技術，搭配達擎AecoColor+專屬演算法，可呈現更飽和的色彩與類紙閱讀感。AecoPost在顯示靜態圖像時零耗電，且搭載長效電池，可在極低能耗下提供生動視覺效果，無需布線即可彈性部署。

其內容管理方式多元彈性，企業可透過雲端平台集中管理多門市內容，亦可透過API串接現有CMS，或使用專屬行動應用程式快速部署與隨時更新。導入AecoPost可取代傳統海報冗長的印製與配送流程，協助零售商大幅降低成本、能源消耗與紙材浪費，同時提升店內溝通效率、顧客互動與永續價值。

AecoTag––為現代零售打造的永續電子貨架標籤

AecoTag是一套雲端電子貨架標籤（ESL）系統，支援即時價格更新、動態促銷及跨門市集中管理。

總部能即時同步價格與內容至各分店，使店內作業更有效率並提升準確性。

此系統專為大規模部署打造，可支援多達4,000個標籤，確保大型場域的穩定運作。超低功耗與長效電池設計可降低整體持有成本，同時減少紙張與人力資源耗用，協助零售商兼顧效率與永續目標，進一步提升顧客購物體驗。

全面整合的零售解決方案 與夥伴合作共創

除了AecoRetail系列外，達擎也將在ISE展出完整的零售應用產品陣容，包括電子紙、Micro LED、超薄型數位看板，以及CMS內容管理平台。透過顯示科技與智慧軟體的深度整合，達擎持續為全球零售商及多元智慧場域提供創新且完整的解決方案。

深化與元太科技的策略合作 拓展綠色顯示未來

達擎致力於推動綠色顯示科技創新，與全球電子紙領導廠商元太科技（8069）建立策略合作，將領先的電子紙技術融入達擎的創新解決方案。此次在ISE展會中，元太科技的75吋彩色電子紙看板於達擎展位亮相，充分展現大型電子紙在繽紛廣告與資訊顯示上的無限潛力與合作優勢。未來，雙方將持續深化合作，拓展大型電子紙市場，為全球客戶提供更多元的產品選擇。

建構開放協作的生態圈 賦能多元場域

作為專精於顯示解決方案的供應商，達擎不僅是技術創新者，更致力於打造開放、協作的生態圈。透過整合顯示硬體、可擴充的軟體平台及廣泛的合作夥伴網絡，達擎為零售、教育、企業、醫療等多元垂直領域提供整合解決方案，協助客戶打造更智慧、更高效的應用環境。