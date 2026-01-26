桓鼎結盟台端、茁壯創能 搶攻台灣綠色移動商機

桓鼎-KY（5543）在綠色能源事業佈局上再傳捷報，看好全球能源轉型與低碳交通趨勢持續推進下，綠能產業與智慧移動的跨域整合已成為新一波成長動能，桓鼎集結旗下轉投資公司佐茂（7854）、統量電能，共同攜手台端（3432），以及台灣智慧電車代理商茁壯創能(股)公司(以下簡稱”茁壯創能”)結盟合作，透過垂直整合「電池技術、三電整合、載具製造、終端通路」的關鍵拼圖，挺進搶攻台灣微型電動載具市場商機。

桓鼎近年積極轉型，致力於構建完整的綠色能源生態系。此次合作是集團將綠能技術從儲能領域延伸至移動載具的重要里程碑，透過集團資源的整合，桓鼎旗下專注於先進電池模組製造的佐茂，以及深耕電動自行車(E-Bike)三電整合技術的統量電能，將扮演關鍵的技術核心角色，為合作夥伴台端興業在電動二輪車ODM/OEM的製造需求，以及其自有品牌「SOKER」與「TUKU」的產品開發，確保終端產品在續航力與動力輸出上具備市場競爭力。

台端興業方面，則以電動二輪車ODM/OEM業務為核心，並同步發展自有品牌「SOKER」與「TUKU」，涵蓋電輔車、電動滑板車及微電車等多元產品線；茁壯創能長期深耕南台灣智慧電車代理與經銷市場，目前全台門市據點已達15間，具備實體通路佈局與在地售後服務經驗，成為串聯產品端與終端市場的重要樞紐。

桓鼎表示，1月25日正式盛大開幕「台端電動二輪專門店－鼓山青海店」，成為結盟合作後首個具體落地成果，未來，茁壯創能將代理銷售台端旗下涵蓋電輔車、電動滑板車、微型電動二輪車等多項產品，而這些產品的核心動力系統，皆源自於桓鼎旗下佐茂與統量的技術支援，也象徵桓鼎集團透過策略聯盟，快速擴展綠色移動服務版圖。

根據交通部公路局最新統計數據顯示，自微型電動二輪車納管以來，全台掛牌登記數量呈現逐年成長，從2023年底的13萬3,809輛，2024年的29萬5,731輛，截至2025年11月底掛牌登記數更達35萬5,656輛，近2年成長超過2.5倍，顯示出消費者對於短程綠色移動工具的強勁需求。

桓鼎集團董事長莊宏偉表示，隨著環保法規趨嚴、油價波動以及都會區短程通勤需求增加，免駕照、免稅金且保養成本低廉的微型電動二輪車，逐步成為許多民眾代步的首選，再加上隨著物流配送「最後一哩路」的電氣化趨勢，商業用的電動貨運自行車需求亦同步增溫，集團切入智慧交通領域，並非單點式產品佈局，而是以既有綠能、儲能與能源技術為基礎，透過內部資源整合與外部策略夥伴結盟，打造可複製、可擴展的綠色移動商業模式。

展望未來，看好全球能源轉型、低碳交通與城市永續發展趨勢持續深化，能源系統與交通載具的整合將成為重要發展方向，桓鼎將持續投入技術創新、強化專利佈局、深化差異化全球市場策略，包括旗下統量已開始佈局次世代AI電動自行車應用方案，並透過新型商業模式的落地，逐步堆疊綠能與智慧交通雙軸並進的競爭優勢，以期增添未來營運新動能。