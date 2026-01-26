戴爾科技亞太區總裁率團拜訪聯強 攜手強攻AI市場

戴爾科技（Dell Technologies）亞太、日本及大中華區總裁Mr. Peter Marrs日前偕同台灣總經理廖仁祥與其團隊，拜訪聯強（2347）集團總部，由聯強集團執行長王其勳、集團資深副總裁杜書全，與群環科技總經理萬文凱接待，就拓展亞太地區的合作策略深度交流。

聯強集團作為戴爾在亞太地區的策略夥伴，合作版圖橫跨台灣、香港、印尼、越南、泰國、印度、中東、非洲及土耳其等多個市場；尤其2025年雙方透由積極推廣AI應用，雙方合作營收規模突破新台幣300億元，成效斐然。

聯強表示，本次會面雙方承諾深化與擴大在亞太區與產品線的合作，植基戴爾全球技術優勢，運用聯強集團在台灣及亞太多國數十年的在地通路與服務能量，加速AI應用於市場落地與產業升級。

王其勳表示，聯強集團長期深耕企業級解決方案市場，去年更加速建構AI解決方案生態圈，在AI領域具備完整銷售與服務經驗；受惠於企業客戶對AI與高效能運算需求快速成長，聯強集團商用加值業務營收屢創新高，去年台灣市場更繳出年成長五成的佳績。

戴爾科技亞太區（APJC）總裁Peter Marrs表示，聯強集團長期深耕企業級解決方案市場，展現高度專業能力與完整的在地服務能量，期待透過與聯強集團更緊密的合作，共同為企業客戶創造更高價值，並持續擴大戴爾在AI與企業解決方案市場的影響力。