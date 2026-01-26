快訊

北海道大雪破紀錄！巴士、JR全停駛 7000人被迫新千歲機場打地鋪

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

高雄港棧五、棧六老舊倉庫重生 全新風貌作科技產業進駐基地

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供

高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相。高雄市工務局為因應行政院「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」，推動港區老舊倉庫升級，打造科技產業進駐基地，棧五庫目前已由和碩集團率進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫預計待招商後立即啟用，打造為國際級智慧科技中心。

蓬萊區倉庫歷史可追溯至日治時期，當時棧五、棧六為砂糖專用倉庫，戰後重建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟起飛，但隨著港區轉型，倉庫一度閒置，市府整修以「保留原貌、轉化新生」為理念，延續港區文化意象並融入創新科技與空間美學，成為推動港區再生的重要成果。

新工處表示，整建設計採工業風與現代風融合，保留原有鋼架與結構，並加入現代化內裝，讓歷史倉庫具備智慧科技產業辦公需求。另為配合2050淨零政策，建築採落地窗增加自然採光，搭配節能系統，營造明亮、開放又低碳的工作空間，成為老建物永續再生的典範。

新工處表示，棧五、棧六的活化象徵高雄港區轉型的重要里程碑，加上先前完成的棧貳庫、大港倉與香蕉碼頭活化工程，高雄正以融合歷史與創新的方式推動城市更新。市府期盼未來能吸引更多企業與創新資源進駐，為城市注入新動能，朝智慧、宜居、永續的城市發展願景邁進。

高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供
高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相，將打造成科技產業進駐基地，圖／高雄市工務局提供

科技 高雄市 歷史

延伸閱讀

從墜機陰霾到獲利曙光 波音如何讓崩毀的航太帝國重生？

「2026高雄移動時尚周」高雄港登場 首日吸引萬人熱情參與

被下病危通知！南韓國民歌手肺纖維化嚴重譫妄　奇蹟重生近況曝光

高雄港填海案解「土方之亂」？網憂恐幫建商解套：垃圾包一包就下海

相關新聞

馬斯克衝刺太陽能 元晶沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺人形機器人Optimus明年底前開賣之餘，也大力看好太陽能，強調太陽能將是支持太空資料中心運作的...

台美機器人合作邁大步 工研院、史丹佛催生應用

台美機器人合作邁大步，工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC） ，以及與史丹佛工學院簽署新一期TREE（Taiwan R...

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

輝達執行長黃仁勳本周將啟動2026年首次訪台行程，最受矚目的當屬本周六（31日）宴請台積電、鴻海、廣達、緯創等總市值數十...

VR伺服器...今年主打星

輝達執行長黃仁勳本周將訪台，其行程備受關注之餘，業界認為，今年台廠與輝達最重要的合作，就是下半年將推出的Vera Rub...

記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

記憶體晶片價格一路大漲，帶動相關類股全面飆漲，更讓這些遭忽視的高科技記憶體晶片與電腦儲存相關廠商，躋身AI贏家之林。專家...

i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能

蘋果2026年第一款智慧手機要來了，業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。