高雄港棧五、棧六老舊倉庫重生 全新風貌作科技產業進駐基地

高雄港蓬萊商港區2座歷史倉庫「棧五」與「棧六」日前完成整修，外觀結合現代設計與港區風貌已正式亮相。高雄市工務局為因應行政院「亞灣2.0—智慧科技創新園區推動方案」，推動港區老舊倉庫升級，打造科技產業進駐基地，棧五庫目前已由和碩集團率進駐，成立「亞灣數位轉型研訓基地」；棧六庫預計待招商後立即啟用，打造為國際級智慧科技中心。

蓬萊區倉庫歷史可追溯至日治時期，當時棧五、棧六為砂糖專用倉庫，戰後重建為鋼筋混凝土結構，見證台灣經濟起飛，但隨著港區轉型，倉庫一度閒置，市府整修以「保留原貌、轉化新生」為理念，延續港區文化意象並融入創新科技與空間美學，成為推動港區再生的重要成果。

新工處表示，整建設計採工業風與現代風融合，保留原有鋼架與結構，並加入現代化內裝，讓歷史倉庫具備智慧科技產業辦公需求。另為配合2050淨零政策，建築採落地窗增加自然採光，搭配節能系統，營造明亮、開放又低碳的工作空間，成為老建物永續再生的典範。