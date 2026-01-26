卡位AI新賽道 電力基建成投資新藍海

今年開年以來三大資本支出浪潮正在成形，包括台積電今年資本支出持續雙位數成長、川普要求科技巨頭「自建電廠」及美國國防預算提高。統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，在在顯示科技產業的投資重心已從晶片製程轉向電力基礎建設，為AI供應鏈開啟新的投資機會。

郭智偉表示，AWS與Google等雲端大廠資本支出仍維持高速成長，支撐AI長期需求動能。儘管市場對聯準會貨幣政策有所波動，但財政政策刺激與企業資本支出擴張仍持續推動科技股行情。特別是科技公司近年大量新建資料中心以因應AI需求，導致美國電價持續攀升，川普更要求科技大廠自行承擔發電責任並支付新電廠費用，這項政策為電力設備供應鏈帶來龐大商機，也讓相關基礎建設供應商成為新寵兒。

在布局上，郭智偉指出，投資主軸聚焦在半導體上游的漲價題材與電力基建升級。觀察統一全球新科技基金前十大持股（截至2025/12/31），電力基建精準卡位貿聯-KY（4.3%）的資料中心電源系統、Coherent（4.18%）的碳化矽能源效率技術、日東紡（3.98%）的AI伺服器基礎材料；漲價題材如記憶體也布局美光（8.01%）與SK海力士（4.38%），並搭配博通、輝達、台積電等AI核心企業，完整布局AI生態系。

根據晨星統計至12/31資料，統一全球新科技基金短、中長期績效均繳出不俗成績單。短期績效方面，累積報酬率達38.5%，超出同類型基金平均的兩倍之多；中長期表現更為突出，兩年、三年、五年累積報酬率均位列同類型基金冠軍；基金成立至今累積報酬率更達549.2%，充分展現科技產業的長期成長潛力。