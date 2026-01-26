ASIC 題材帶動 聯發科股價持續創新高

晶片大廠聯發科（2454）在ASIC題材帶動下，股價持續創新高，26日早盤最高衝至漲停價1,790元。

聯發科已連續21個季度、共超過5年時間位居全球手機晶片出貨量第一的地位。另外，該公司耕耘已久，正要開始開花結果的ASIC業務也受到矚目。

雖然聯發科沒有揭露過ASIC案件客戶，但外界大多猜測聯發科已拿下Google張量處理器（TPU）v7e與v8e的訂單，甚至日前更傳出v7e案件將於本季末進入風險性試產的消息，離正式量產已不遠。

供應鏈並傳出，聯發科已與台積電協商，今年所需CoWoS產能要從1萬片倍增至2萬片左右，明年需要的CoWoS年產更將跳增到15萬片以上。

聯發科去年業績達5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高，法人預期，今年業績將挑戰首度超越6,000億元大關。