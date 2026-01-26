ASIC 題材帶動 聯發科股價持續創新高

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科董事長蔡明介（左）與執行長蔡力行（右）。本報系資料庫
晶片大廠聯發科（2454）在ASIC題材帶動下，股價持續創新高，26日早盤最高衝至漲停價1,790元。

聯發科已連續21個季度、共超過5年時間位居全球手機晶片出貨量第一的地位。另外，該公司耕耘已久，正要開始開花結果的ASIC業務也受到矚目。

雖然聯發科沒有揭露過ASIC案件客戶，但外界大多猜測聯發科已拿下Google張量處理器（TPU）v7e與v8e的訂單，甚至日前更傳出v7e案件將於本季末進入風險性試產的消息，離正式量產已不遠。

供應鏈並傳出，聯發科已與台積電協商，今年所需CoWoS產能要從1萬片倍增至2萬片左右，明年需要的CoWoS年產更將跳增到15萬片以上。

聯發科去年業績達5,959.65億元，年增12.3％，創歷史新高，法人預期，今年業績將挑戰首度超越6,000億元大關。

聯發科 ASIC 晶片

馬斯克衝刺太陽能 元晶沾光

特斯拉執行長馬斯克衝刺人形機器人Optimus明年底前開賣之餘，也大力看好太陽能，強調太陽能將是支持太空資料中心運作的...

台美機器人合作邁大步 工研院、史丹佛催生應用

台美機器人合作邁大步，工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC） ，以及與史丹佛工學院簽署新一期TREE（Taiwan R...

黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

輝達執行長黃仁勳本周將啟動2026年首次訪台行程，最受矚目的當屬本周六（31日）宴請台積電、鴻海、廣達、緯創等總市值數十...

VR伺服器...今年主打星

輝達執行長黃仁勳本周將訪台，其行程備受關注之餘，業界認為，今年台廠與輝達最重要的合作，就是下半年將推出的Vera Rub...

記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

記憶體晶片價格一路大漲，帶動相關類股全面飆漲，更讓這些遭忽視的高科技記憶體晶片與電腦儲存相關廠商，躋身AI贏家之林。專家...

i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能

蘋果2026年第一款智慧手機要來了，業界傳出，蘋果將在2月推出平價款iPhone 17e，搭載A19處理器，定價可能落在...

