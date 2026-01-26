記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

記憶體晶片價格一路大漲，帶動相關類股全面飆漲，更讓這些遭忽視的高科技記憶體晶片與電腦儲存相關廠商，躋身AI贏家之林。專家更預估，這波記憶體晶片短缺將至少持續到2028年。

英國金融時報報導，在這波記憶體漲價推波助瀾下，晟碟股價去年8月來已累計飆漲近1,100%；美光、威騰電子、SK海力士股價同期也上漲兩倍。百達資產管理多元資產策略師賽伊表示，隨著記憶體晶片成為AI資本支出的瓶頸所在，AI題材敘事已轉向記憶體。

AI晶片龍頭輝達執行長黃仁勳日前表示，AI記憶體很快將成為舉世最大的儲存市場，燃起記憶體晶片類股的漲勢。輝達強大的處理器需要搭配美光、SK海力士、三星等業者生產的高頻寬記憶體，用於訓練和運作大型AI模型，而隨著AI模型愈來愈複雜，消耗與產生的資料量也激增，帶動記憶體晶片需求熱潮，並帶旺較傳統的儲存系統製造商。

不過，記憶體市場長久以來具備明顯的景氣循環特性，每隔幾年便會在供給短缺與供過於求間擺盪，導致製造商未大幅擴充產能，特別是興建新廠需要高昂成本與漫長時間。