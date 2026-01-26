VR伺服器...今年主打星

輝達執行長黃仁勳本周將訪台，其行程備受關注之餘，業界認為，今年台廠與輝達最重要的合作，就是下半年將推出的Vera Rubin新平台，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等代工大廠都高喊「準備好了」，全力衝刺這波AI伺服器新商機。

輝達執行長黃仁勳於本月初的美國消費性電子展（CES 2026）宣布，Vera Rubin平台AI晶片已進入量產，運算速度將是Blackwell平台倍數以上增長，且成本更低，亞馬遜AWS、微軟、Google等雲端服務供應商（CSP）最快下半年導入。

業界看好，迎接輝達新平台來臨，北美主要雲端服務供應商今年資本支出總和有望高於去年的逾4,000億美元，再寫新猷，年增率可望達雙位數百分比，引爆新一波AI伺服器拉貨潮。

其中，鴻海、廣達、緯創等AI伺服器代工廠合計拿下全球逾九成市占率，今年Vera Rubin新世代AI產品需求大增下，相關代工廠下半年營運動能可期。

據了解，Vera Rubin與目前的Blackwell最大不同之處，除了運算能力大幅提升之外，還將整合全新Spectrum-X乙太網路平台，並更換為液冷的散熱解決方案，讓整櫃伺服器「含金量」再度提升，成為伺服器代工供應鏈今年下半年營收主要成長動能。

鴻海、廣達、緯創都已卡位進入Vera Rubin的AI伺服器代工鏈，操刀領域包含高毛利的L6到高營收成長動能的L10、L11，並獲得微軟、Google、Meta、亞馬遜AWS等北美四大雲端服務供應商訂單。