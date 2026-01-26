黃仁勳周六「兆元宴」燒熱AI題材 類股增添想像空間

輝達執行長黃仁勳本周將啟動2026年首次訪台行程，最受矚目的當屬本周六（31日）宴請台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等總市值數十兆元的重量級台廠的晚宴。

消息人士指出，台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、緯創董事長林憲銘、和碩董事長童子賢、宏碁董事長陳俊聖、華碩董事長施崇棠、英業達集團會長葉國一及董事長葉力誠、聯發科執行長蔡力行、鴻海旗下工業富聯董事長鄭弘孟、仁寶董事長陳瑞聰、光寶總經理邱森彬等都受邀出席「兆元宴」。

法人看好，黃仁勳「兆元宴」有望激勵AI族群再度匯集人氣，引領半導體、電子代工等族群再衝一波。

消息人士透露，黃仁勳目前人在大陸，最快本周四（29日）抵台，這趟訪台行黃仁勳並不得閒，預料將出席與北市府的輝達台灣新總部簽約儀式，並於本周五（30日）參加輝達台灣分公司尾牙，備受關注的「兆元宴」則在本周六登場。

黃仁勳被外界喻為「AI教父」，其行程動態備受關注。黃仁勳去年四次訪台，當中不僅包含輝達台灣分公司尾牙、「兆元宴」之外，還參加台積電員工運動會，並參訪台積電Fab18廠。

觀察輝達AI鏈，台灣囊括晶圓製造、封裝測試，以及下游的AI伺服器代工廠與周邊零組件，包含台積電、日月光投控、京元電、鴻海、廣達、緯創、技嘉、宏碁、和碩等大廠都是輝達的夥伴，讓黃仁勳高度重視。

黃仁勳本次訪台，也可能出席輝達與台北市政府簽約北士科T17、T18基地儀式，惟目前北市府及輝達都尚未證實是否有相關行程。