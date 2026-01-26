快訊

馬斯克衝刺太陽能 元晶沾光

經濟日報／ 本報綜合報導

特斯拉執行長斯克衝刺人形機器人Optimus明年底前開賣之餘，也大力看好太陽能，強調太陽能將是支持太空資料中心運作的關鍵。法人指出，馬斯克力推太陽能，台廠中，元晶（6443）是唯一與特斯拉有太陽能合作關係的廠商，有望迎來龐大訂單。

馬斯克在達沃斯世界經濟論壇期間，釋出看好太陽能的訊息。他直言：「在太空建造太陽能AI資料中心，是一件不用多做考慮的事。你只要將太陽能板對準太陽、再把散熱器指向太陽以外的地方，就可以散熱了。」

馬斯克透露，SpaceX計劃發射太陽能驅動AI衛星，效率比地面高五倍，火箭今年目標完全可回收使用，成本下降100倍。

台廠中，元晶與特斯拉旗下太陽能子公司SolarCity合作多時，由元晶提供SolarCity太陽能電池，SolarCity負責銷售屋頂型太陽能板，雙方已合作多年，每年訂單量約落在250MW至300MW（百萬瓦）。

馬斯克並指出，美國AI產業受電力限制，晶片產能呈指數級增長，但電力不足，可能出現「晶片造得出、卻開不了機」窘境。他說，美國電網老化、投資不足，影響AI資料中心效率；對比之下，中國電力供應充足。

