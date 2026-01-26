台美機器人合作邁大步 工研院、史丹佛催生應用

台美機器人合作邁大步，工研院與史丹佛大學機器人中心 （SRC） ，以及與史丹佛工學院簽署新一期TREE（Taiwan Research Institute Entrepreneur Ecosystem Program）新創計畫合作簽約，積極深化台美在科研創新、人才培育及新創鏈結上的合作。

此次簽約象徵從過去的學術交流邁向實質的技術落地，協助台灣在全球AI與機器人供應鏈中取得關鍵戰略位置。

據了解，工研院是在本月23日與史丹佛大學簽署相關合作計畫合約，並經濟部長龔明鑫見證下完成，經濟部於昨（25）日發布相關消息。

龔明鑫強調，政府推動AI新十大建設，其中，智慧機器人是AI落地的核心推手，此次是立基於國內堅實產業基礎上，透過示範場域與國際聯盟，加速台灣智慧機器人產業走向國際市場。

龔明鑫正率團赴美參加台美經濟繁榮夥伴對話，可望觸及供應鏈合作等議題，與史丹佛合作是此行帶來的第一個好消息。

工研院則由院長張培仁代表，與史丹佛技術授權辦公室簽署合作協議，宣布台灣正式加入SRC產業聯盟。