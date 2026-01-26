快訊

蘋果平價新機銷售 市場風向球

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

2026年平價智慧手機市場有望因新興市場強勁的5G換機需求而成長，但同時也面臨記憶體等關鍵元件漲價的挑戰，隨著蘋果可能在2月推出平價新機iPhone 17e，業界密切關注新機銷售狀況，預料將是後續判讀平價手機今年市場發展的重要風向球。

業界分析，儘管蘋果近年來積極在平價智慧手機著力，但現階段在599美元以下主要市場（如印度、東南亞）仍是三星、小米取得主導地位，蘋果即使是去年智慧手機市占率王，但主要仍是倚賴高階機種或舊款型號，因此急需iPhone 17e扳回一城。

