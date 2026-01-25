人形機器人「減重神藥」出爐 和大集團完成最後一塊拚圖

人形機器人今年即將進入商業化階段，國內包括和大（1536）旗下邦泰（8935）、上緯、拓凱、盟立、長興及台塑等複材大廠，投入「減重神藥」-聚醚醚酮（PEEK）的開發，也陸續傳出好消息，預料將引爆新一波機器人減重大商機。

特斯拉執行長馬斯克領頭，全球人形機器人掀起「瘦身潮」，特斯拉旗下人形機器人Optimus導入全新輕量化材料PEEK，取代現有厚重的鋼、鋁等金屬材料，為機器人減重，藉此讓機器人電池續航力更持久，也避免摔倒影響工作。

面對人形機器人輕量化風潮，邦泰在和大集團入主後，全力推動轉型計畫，積極投入人形機器人與無人機關鍵零組件的複合材料應用開發，近日正式宣布成功開發結合碳纖維或玻璃纖維的PEEK複材，並已送樣給國內外機器人大廠驗證中。

和大集團總裁、也是邦泰董事長沈國榮指出，邦泰明確以高性能工程塑膠取代金屬材料為核心方向，提升產品在輕量化、噪音控制與整體可靠度上的表現，拓展塑膠材料在高階應用的可能性。

在機器人領域，和大與邦泰聚焦行星減速機內部齒輪，以PEEK複材取代金屬齒輪，強調特別適合機器人關節高負載、長時間運轉需求。相較金屬，PEEK複材有助於降低重量與運轉噪音，同時維持結構穩定性。

沈國榮說，以PEEK複材開發的行星減速機齒輪，可以減重84%，一顆金屬行星齒輪約500公克，採用PEEK複材後只剩80公克；此外，針對機器人外殼、結構支架與固定座等部件，邦泰亦可提供相對應的複合材料解決方案。