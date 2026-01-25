快訊

學者指因電力自主率太低 AI 資料中心未來不宜持續集中在雙北

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台灣綜合研究院長吳再益指出，以目前申設36座資料中心來看，七成八是設在北部區域，但北部電力自給率偏低，若AI資料中心持續往北部集中，將會使區域電力供需不均情況加劇；他指出，全球資中心建設趨勢，朝向自建電源或選址於電廠附近，提升傳輸效率。

他舉例，鴻海攜手輝達建設AI中心就選擇落腳在高雄，建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計64櫃、4,608顆GPU，專案完工的時間為2026年。電力配置由20MW後續再增建40MW，最終達100MW目標。

吳再益指出，目前因大多數通訊海底電纜登陸地點設於北部，為了降低延遲，資料中心業者都希望設址在台北或桃園以北。但北部因人口成長，新設電廠預計無法如期完成、加上近年傳統電廠除役機組多，新北市及台北市電力自主率偏低，不利AI資料中心發展。

根據國家智庫DSET報告指出，新北市及台北市電力自給率低於51%，低於桃園市、台中市、台南市及高雄市。吳再益說，若AI資料中心持續集中在新北市及台北市，電力長途輸送增加能源損耗和電網風險，將使「區域電力供需不均」加劇。

他建議以「區域平衡」為原則，中南部為太陽光電、離岸風電大量併網地區，半導體園區及AI資料中心若能往中南部鄰近電源地區設廠，可就地消耗電源並減少傳輸損耗。

