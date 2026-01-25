快訊

藍營台中市長參選人難產？盧秀燕指「別遲於這天」：若協調不成要快辦初選

霍諾德徒手攀101全球直播 賈永婕使「1小心機」讓世界看見台灣

如何判斷腿部肌力是否仍在良好水準？用1日常動作就能測出來

特斯拉AI晶片時程大躍進 法人：有利相關供應鏈業績

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克日前透露，正嘗試將AI晶片的設計周期壓縮至9個月，目標是加速推出AI5、AI6、AI7等多代處理器；大型法人機構表示，過往AI晶片的設計週期通常約為12個月，Tesla若能成功將周期壓縮至9個月，將有利於ASIC設計服務公司與相關供應鏈需求的提升。

不過，分析師也指出，從車廠角度觀察，汽車產品生命周期長、系統介面高度鎖定，且需求具備較高可預測性，反而有助於支撐此類快速、平台化的迭代模式。Tesla具備高度垂直整合、單一內部客戶以及多世代晶片平行開發的優勢，理論上，有條件支撐較短的設計節奏。

此外，需注意馬斯克指出，「最高出貨量AI晶片」，係指用於數百萬輛車中的車用AI GPU，而非資料中心用GPU。

以Tesla年交付量約200萬輛估算，若每輛車搭載2顆AI GPU，其年度晶片出貨量即達400萬顆，單位出貨規模將遠高於資料中心AI GPU。

AI 晶片 IC設計 Tesla 處理器

延伸閱讀

傳陸將開放H200晶片 台積ADR勁揚…漲2.3%

彰化28歲無照女駕賓士失控撞特斯拉…豐田也倒楣 2人受傷送醫

特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

馬斯克宣布 2 月 14 日後特斯拉 FSD全面改採月訂閱 買斷制走入歷史！

相關新聞

OpenAI、Google攻企業用AI 可望推升鴻海、廣達等接單

OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用A...

光通訊族群營運將衝高

AI算力需求暴增，目前雲端服務大廠（CSP）開始規劃將AI伺服器運算能力全面轉向多機櫃，甚至是跨資料中心的叢集運算能力，...

輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本周來台，主要行程是參加其台灣分公司30日舉辦的尾牙，另外預期也會與相關供...

佳世達入股東科 攻聲學鏈

佳世達昨（22）日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權。藉此投資案，佳世達跨入聲學...

台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作

英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

聯電近年與英特爾深度合作，雙方不僅在12奈米製程展開合作，也逐步擴大至多元製程模組與應用領域。業界分析，兩強合作，不僅在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。