特斯拉AI晶片時程大躍進 法人：有利相關供應鏈業績

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克日前透露，正嘗試將AI晶片的設計周期壓縮至9個月，目標是加速推出AI5、AI6、AI7等多代處理器；大型法人機構表示，過往AI晶片的設計週期通常約為12個月，Tesla若能成功將周期壓縮至9個月，將有利於ASIC設計服務公司與相關供應鏈需求的提升。

不過，分析師也指出，從車廠角度觀察，汽車產品生命周期長、系統介面高度鎖定，且需求具備較高可預測性，反而有助於支撐此類快速、平台化的迭代模式。Tesla具備高度垂直整合、單一內部客戶以及多世代晶片平行開發的優勢，理論上，有條件支撐較短的設計節奏。

此外，需注意馬斯克指出，「最高出貨量AI晶片」，係指用於數百萬輛車中的車用AI GPU，而非資料中心用GPU。

以Tesla年交付量約200萬輛估算，若每輛車搭載2顆AI GPU，其年度晶片出貨量即達400萬顆，單位出貨規模將遠高於資料中心AI GPU。