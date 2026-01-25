資安院揭AI假影片4大情境 可用3方式初步檢核

人工智慧（AI）生成影片日益增加，不僅常被用於偽冒名人詐騙，近期也出現虛擬醫師散布不實訊息。資安院研究員戴毓辰指出，AI假影片可分為名人換臉色情片、偽冒名人詐騙、AI虛擬化身內容農場及搬運Sora影片等4大情境，民眾可透過留意AI生成標註、以圖搜圖、影片情境合理性等方式初步檢核。

隨著AI技術快速發展，網路上流傳愈來愈多假影片。戴毓辰直言，「只要有利可圖的地方，就會有AI假影片」，AI技術已能進行換臉、嘴唇同步，也可生成全由AI產製的影片，如「一張照片就能開講」，僅需一張人物照片與一段聲音，AI就能自動算出說話時應有的肌肉抽動等，生成一段人物說話的影片。

戴毓辰分析，依團隊觀察，目前常見的AI假影片情境可分為4大類，第1類為最早出現的名人換臉色情片，也就是利用AI深度偽造技術（Deepfake），將公眾人物的臉部影像移花接木，合成至其他影片。

第2類為偽冒名人詐騙，戴毓辰指出，不法人士常冒用財經專家、權威醫師等影像，利用AI做精細的「對嘴」處理，假冒成本人推薦投資或販售藥品，誘使民眾加入投資群組或購買產品。

第3類為AI虛擬化身（AI Avatar）內容農場，如YouTube頻道「陳志明醫師」，經查現實中根本不存在此人。戴毓辰說，傳統內容農場以大量文章為主，現在改用AI自動化工廠，利用AI生成不存在的虛擬分身，扮演主持人或專家。由於只要有文案就能自動化產出影片，發布頻率極高，內容多涉及健康、理財或長者福利等議題。

戴毓辰解析，AI生成的虛擬化身影片長度僅短短幾秒，經由無縫循環播放，可消除影片截斷感，構成數分鐘影片，「虛擬化身看似動作自然，其實某些手勢每隔一段時間就會重複出現」。

第4類為搬運Sora影片，戴毓辰指出，社群平台上常見內容誇大的短影音，如切貓咪蛋糕，貓咪嚇到跳起來，這些多數搬運自專門生成AI影片的創作應用程式Sora。他說，這些影片原本帶有浮水印，但搬運者常以遮蔽或裁切方式去除，再發布至各大社群平台。民眾可留意影片角落是否模糊、物品上字體是否正確等，初判影片是否為AI生成。

面對愈來愈逼真的AI假影片，戴毓辰建議民眾以3種方式判斷，首先是留意AI生成標註，目前多個社群平台已要求創作者標記AI生成內容，如YouTube引入AI內容揭露標籤，民眾點擊影片說明「更多內容」，可看到「變造或合成的內容」、「聲音或影像經過大幅編輯或為數位生成」等提醒。

其次是以圖搜圖查證，戴毓辰說，「這比較有辦法找到破案的線索」，將影片截圖並以圖搜圖，可確認影片中人物是否真實存在，或找出影片相關片段，核實當事人是否曾有相同發言，如將AI假醫師「陳志明醫師」以圖搜圖後，無法查出醫師的背景資訊，只找到多部YouTube影片，當來源都是同一個，就應該存疑。

再者，觀察影片中人、事、時、地、物等情境及細節是否合理。資安院研究員龎在偉指出，「AI假影片通常會有人、事、時、地、物不一致的地方，才需要造假」，如新聞主播播報新聞的片段被偽造為藥品宣傳，便是不合理的情境。另外，他補充，AI目前仍無法完美生成直線，因此可以放大字體，查看線條是否有凹凸之處。

戴毓辰進一步提供可觀察的細節，可從人物、環境及系統層面檢視，在人物層面，包含人物五官是否不自然、是否不自然眨眼或幾乎不眨眼、牙齒或手指是否糊在一起、輪廓是否乾淨毛邊，以及表情與語調是否匹配。

在環境及系統層面，可留意語音與字幕是否一致、光線或陰影是否合理、人物綠光反射、文字錯誤、空間構造錯誤、不合理的運鏡、低解析度壓縮痕跡、出現匪夷所思的物品、畫面是否不自然變換或延遲、快速移動的破綻、影子動態延遲等。

戴毓辰表示，當AI技術愈來愈進步，可觀察的破綻勢必愈來愈少，不過，民眾多一分懷疑，養成檢視AI生成標註、以圖搜圖、影片情境合理性等查核習慣，就能大幅降低受騙風險。