輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 聯合報系資料庫
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。 聯合報系資料庫

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本周來台，主要行程是參加其台灣分公司30日舉辦的尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。外界並關注，屆時是否會安排黃仁勳與台北市長蔣萬安共同出席輝達台灣新總部相關簽約儀式。

根據外電報導，黃仁勳昨（24）日下午現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上參加輝達上海年會，後續將造訪北京與深圳等地據點。外界估計，他可能於29日抵台。

黃仁勳每次來台都引起外界注目，他近期在受訪時提到，最愛的三個度假地點是夏威夷、台灣與日本。他很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。

黃仁勳去年共五度訪台，1月時照例出席台灣分公司尾牙，並與供應鏈廠商聚餐，被外界稱為「兆元宴」。5月來台擔綱台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，並宣布輝達新的台灣總部將落腳北投士林，另外，也與供應商再度聚首「兆元宴」。8月下旬的一日快閃行程，則是拜會台積電（2330）高層並發表演講，並拜會台積電創辦人張忠謀夫婦，補祝賀張忠謀生日快樂。

黃仁勳去年第四度訪台行程是11月初搭乘私人專機到台南，先造訪台積電南科廠區，而後與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐，並至新竹出席台積電運動會。相隔不到20天，11月底出現在台北街頭購物，是他去年第五度訪台。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電最大客戶。他日前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。他並形容AI產業為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，輝達晶片是當中尤為關鍵的部分。在五層蛋糕中最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。

台積電 行程 基礎建設

延伸閱讀

黃仁勳現身上海陸家嘴街道菜市場 將參加輝達上海年會

黃仁勳抵上海參加答謝會 北京傳出通知大廠備購H200晶片

台股量能爆發 閃見32K…單周成交量史上最大

輝達H200 北京擬放行

相關新聞

OpenAI、Google攻企業用AI 可望推升鴻海、廣達等接單

OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用A...

光通訊族群營運將衝高

AI算力需求暴增，目前雲端服務大廠（CSP）開始規劃將AI伺服器運算能力全面轉向多機櫃，甚至是跨資料中心的叢集運算能力，...

輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本周來台，主要行程是參加其台灣分公司30日舉辦的尾牙，另外預期也會與相關供...

佳世達入股東科 攻聲學鏈

佳世達昨（22）日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權。藉此投資案，佳世達跨入聲學...

台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作

英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

聯電近年與英特爾深度合作，雙方不僅在12奈米製程展開合作，也逐步擴大至多元製程模組與應用領域。業界分析，兩強合作，不僅在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。