輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本周來台，主要行程是參加其台灣分公司30日舉辦的尾牙，另外預期也會與相關供應鏈廠商聚首。外界並關注，屆時是否會安排黃仁勳與台北市長蔣萬安共同出席輝達台灣新總部相關簽約儀式。

根據外電報導，黃仁勳昨（24）日下午現身上海陸家嘴街道乳山路錦德菜市場，晚上參加輝達上海年會，後續將造訪北京與深圳等地據點。外界估計，他可能於29日抵台。

黃仁勳每次來台都引起外界注目，他近期在受訪時提到，最愛的三個度假地點是夏威夷、台灣與日本。他很喜歡造訪台灣，因為「那裡的人很棒，且有很重要的合作夥伴，並建立了長期的友誼」。

黃仁勳去年共五度訪台，1月時照例出席台灣分公司尾牙，並與供應鏈廠商聚餐，被外界稱為「兆元宴」。5月來台擔綱台北國際電腦展（COMPUTEX）首場主題演講，並宣布輝達新的台灣總部將落腳北投士林，另外，也與供應商再度聚首「兆元宴」。8月下旬的一日快閃行程，則是拜會台積電（2330）高層並發表演講，並拜會台積電創辦人張忠謀夫婦，補祝賀張忠謀生日快樂。

黃仁勳去年第四度訪台行程是11月初搭乘私人專機到台南，先造訪台積電南科廠區，而後與台積電董事長魏哲家等公司高層，一同大啖台南的牛肉爐，並至新竹出席台積電運動會。相隔不到20天，11月底出現在台北街頭購物，是他去年第五度訪台。

黃仁勳近期在受訪時指出，如今輝達已是台積電最大客戶。他日前出席達沃斯論壇，提到高額資本支出並非金融泡沫的徵兆，而是人類史上最大規模基礎建設的證明。他並形容AI產業為需要全面產業革新的「五層蛋糕」，輝達晶片是當中尤為關鍵的部分。在五層蛋糕中最底層是能源，接著依序是晶片、雲端基礎建設和模型，最頂層則是應用程式。