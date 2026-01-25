光通訊族群營運將衝高

AI算力需求暴增，目前雲端服務大廠（CSP）開始規劃將AI伺服器運算能力全面轉向多機櫃，甚至是跨資料中心的叢集運算能力，今年光通訊傳輸規格800G滲透率大增，下半年開始醞釀1.6T及共同封裝光學（CPO）新商機，光聖（6442）、波若威（3163）、華星光（4979）等相關光通訊概念股今年營運將再拚新高。

微軟、Google、Meta及亞馬遜AWS等北美一線CSP，在2025年瘋狂投入AI基礎建設後，2026年投資腳步仍可望大幅成長，業界預期，AI伺服器未來運算將大幅走向多機櫃整合運算的水平擴展，甚至是跨資料中心運算模式，當中資料傳送速度將成為AI算力能否提升的關鍵要素之一。

觀察當前AI伺服器使用的光通訊元件傳輸速度規格，今年開始大幅邁入800G，且供應鏈透露，CSP廠明年將大幅採用1.6T，甚至需要與半導體製造端合作的CPO。法人看好，光通訊供應鏈光聖、波若威、華星光、光環等今年營運有望持續衝高。

事實上，光通訊市場正迎來AI伺服器帶來的爆發性商機，全球最大磷化銦（InP）基板廠AXT Inc.預期，今年AI伺服器機櫃間水平擴展相關訂單有望倍數成長，且2027年將再翻倍向上。