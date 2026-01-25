聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI、Google攻企業用AI 可望推升鴻海、廣達等接單

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用AI市場。路透
OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用AI市場。路透

OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用AI市場，OpenAI、Google都已在「企業用」市場打下灘頭堡，預期未來企業用市場會是未來AI算力需求大增的關鍵，同時也將推動鴻海、廣達、緯創、緯穎等代工廠接單動能持續衝高。

AI市場不斷爆發性成長，其中OpenAI及Google分別推出的AI模型ChatGPT、Gemini系列服務，全球消費者給出好評，帶動這股AI浪潮不斷推進，輝達執行長黃仁勳日前更宣布，生成式AI將延伸到各式終端應用，可望讓企業營運更節省成本，象徵AI未來將從消費性市場延伸到企業用市場。

OpenAI執行長奧特曼近日在社群平台發文指出，公司在最近一個月新增10億美元的年度經常性收入，並非來自ChatGPT，而是來自應用程式介面（API），顯示自家開發的AI模型未來會被企業做為核心基礎設施。

據了解，OpenAI去年宣布全年合併營收已站上200億美元，公司也預期2030年全年合併營收有機會達到2,000億美元，顯示OpenAI除了消費性市場，目前開始透過企業市場及聊天機器人投放廣告等方式多管齊下增加營收來源。

法人看好目前已打入北美四大CSP供應鏈的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等今年接單動能全滿，加上CSP廠持續擴大投資AI基建，訂單能見度有望到2027年。

AI 市場 消費

延伸閱讀

OpenAI募資 衝500億美元

可能改授權模式？OpenAI財務長用魔術方塊 比喻未來營收來源廣泛

依瀏覽量計費 OpenAI啟動聊天機器人廣告試行

ChatGPT將導入廣告 OpenAI稱有助彌補高昂成本

相關新聞

OpenAI、Google攻企業用AI 可望推升鴻海、廣達等接單

OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用A...

光通訊族群營運將衝高

AI算力需求暴增，目前雲端服務大廠（CSP）開始規劃將AI伺服器運算能力全面轉向多機櫃，甚至是跨資料中心的叢集運算能力，...

輝達30日舉辦尾牙 颳黃仁勳旋風 是否出席新總部簽約儀式受關注

AI霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳即將於本周來台，主要行程是參加其台灣分公司30日舉辦的尾牙，另外預期也會與相關供...

佳世達入股東科 攻聲學鏈

佳世達昨（22）日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權。藉此投資案，佳世達跨入聲學...

台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作

英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...

英特爾、聯電夥伴關係 更具備戰略性

聯電近年與英特爾深度合作，雙方不僅在12奈米製程展開合作，也逐步擴大至多元製程模組與應用領域。業界分析，兩強合作，不僅在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。