OpenAI、Google攻企業用AI 可望推升鴻海、廣達等接單

OpenAI、Google推出的生成式AI模型，在全球消費性市場逐步站穩腳步後，現在將目光投向更高獲利且更穩定的企業用AI市場，OpenAI、Google都已在「企業用」市場打下灘頭堡，預期未來企業用市場會是未來AI算力需求大增的關鍵，同時也將推動鴻海、廣達、緯創、緯穎等代工廠接單動能持續衝高。

AI市場不斷爆發性成長，其中OpenAI及Google分別推出的AI模型ChatGPT、Gemini系列服務，全球消費者給出好評，帶動這股AI浪潮不斷推進，輝達執行長黃仁勳日前更宣布，生成式AI將延伸到各式終端應用，可望讓企業營運更節省成本，象徵AI未來將從消費性市場延伸到企業用市場。

OpenAI執行長奧特曼近日在社群平台發文指出，公司在最近一個月新增10億美元的年度經常性收入，並非來自ChatGPT，而是來自應用程式介面（API），顯示自家開發的AI模型未來會被企業做為核心基礎設施。

據了解，OpenAI去年宣布全年合併營收已站上200億美元，公司也預期2030年全年合併營收有機會達到2,000億美元，顯示OpenAI除了消費性市場，目前開始透過企業市場及聊天機器人投放廣告等方式多管齊下增加營收來源。

法人看好目前已打入北美四大CSP供應鏈的鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等今年接單動能全滿，加上CSP廠持續擴大投資AI基建，訂單能見度有望到2027年。