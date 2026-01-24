中華電2026年拚賺半股本 每股純益上看5.02元
中華電信（2412）昨（23）日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，再創新高，每股純益4.82元至5.02元，財測高標挑戰賺超過半個股本，可望第六年蟬聯電信每股獲利王；加碼資本支出，較去年增加40.7億元，來到319.1億元，擴大海纜、衛星及AIDC布局。
中華電信2026年財測合併營收為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%，歸屬於母公司業主淨利為373.9億元至389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股純益4.82至5.02元。法人看好，中華電信可望挑戰連六年拿下電信每股獲利王。
中華電信2026年資本支出增40.7億元，來到319.1億元，將擴大海纜、多軌衛星，擴建AIDC機房，維持行動寬頻及固網寬頻優勢，並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。
中華電昨上漲1元，收134元。中華電董事長簡志誠強調，在AI時代，將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，提升營運綜效，厚植產業競爭力。
