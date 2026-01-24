快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（23）日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，再創新高，每股純益4.82元至5.02元，財測高標挑戰賺超過半個股本，可望第六年蟬聯電信每股獲利王；加碼資本支出，較去年增加40.7億元，來到319.1億元，擴大海纜、衛星及AIDC布局。

中華電信2026年財測合併營收為2,419.9億元至2,436.8億元，年增2.5%至3.2%，歸屬於母公司業主淨利為373.9億元至389.4億元，年減3.4%至成長0.6%，每股純益4.82至5.02元。法人看好，中華電信可望挑戰連六年拿下電信每股獲利王。

中華電信2026年資本支出增40.7億元，來到319.1億元，將擴大海纜、多軌衛星，擴建AIDC機房，維持行動寬頻及固網寬頻優勢，並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。

中華電昨上漲1元，收134元。中華電董事長簡志誠強調，在AI時代，將持續扮演「賦能者」與「協創者」角色，協助百工百業完成數位與淨零雙軸轉型，提升營運綜效，厚植產業競爭力。

中華電信 AI

相關新聞

和碩：AI萬馬奔騰 不會泡沫化

和碩集團昨（23）日舉行「2025和碩集團團圓日」。和碩董事長童子賢形容現在AI市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不...

中華電2026年拚賺半股本 每股純益上看5.02元

中華電信昨（23）日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，再創新高，每股純益4.82元至5.02元，財測高...

和碩童子賢：AI市場競爭 萬馬奔騰

全球積極發展ＡＩ（人工智慧），和碩董事長童子賢形容現在ＡＩ市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不會走上網路泡沫化的路線...

台積成熟製程擬減產

台積電力拚先進製程與封裝擴充，研究機構Counterpoint Research昨（23）日發布半導體成熟製程分析報告，...

和碩進擊電動車、機器人業務

和碩集團除了AI伺服器外，持續強化新事業包括電動車、機器人等業務。和碩共同執行鄭光志指出，對電動車市場不悲觀，今、明年陸...

力成砸443億擴產先進封裝

投資台灣事務所昨（23）日通過三家企業擴大投資台灣，其中以半導體封測大廠力成科技投資規模最大，規劃再加碼投資443億元，...

