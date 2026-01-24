和碩進擊電動車、機器人業務

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）集團除了AI伺服器外，持續強化新事業包括電動車機器人等業務。和碩共同執行鄭光志指出，對電動車市場不悲觀，今、明年陸續會看到新客戶貢獻，預期2026年車用電子占和碩營收比重將達到雙位數。和碩持續布局機器人市場，預告去年在台北國際電腦展（Computex）展示的機器狗，今年一定會再進化。

鄭光志表示，關稅議題帶動對產地韌性需求，在電動車領域蠻明顯。和碩去年在美國設廠，不只是AI伺服器，連電動車和當地要用的設備相關資源都往北美移動，不排除和友商合作。東南亞去年有二座廠準備好，今年底還有二座新廠，去年台灣購入二座新廠，今年3月整理後可投入生產新產品。

儘管電動車產業近年在中國大陸廠商殺價「內捲」下，整體市況呈現衰退，但鄭光志表示，對電動車不悲觀，因為可以拿到既有客人更多業務，也陸續布局電動車新客戶，預期在2026、2027年可以看到新客戶貢獻。

針對機器人事業進展，鄭光志表示，和碩去年在台北國際電腦展展示的機器狗，今年一定會再進化。在機器狗和人形機器人方面，和碩確實有一些好機會，預計今年底到明年初才會明顯貢獻。

針對記憶體缺貨影響，和碩共同執行長鄧國彥坦言，小品牌因為與記憶體製造商沒有長期合約或合作，受到影響會大一點；大品牌雖然有轉嫁成本的能力，但是否導致終端需求變低，要邊走邊看才知道。整體而言，記憶體缺貨對和碩大部分的大客戶影響不明顯，對中小型客戶的影響比較顯著。

和碩 電動車 機器人

