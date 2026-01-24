和碩童子賢：AI市場競爭 萬馬奔騰

全球積極發展ＡＩ（人工智慧），和碩董事長童子賢形容現在ＡＩ市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不會走上網路泡沫化的路線。童子賢坦言和碩集團近年轉型的歷程相當辛苦，但相信辛苦的汗水，會結出甜美的果實，今年和碩會有相當好的轉變跟成長。

和碩昨日在南港展覽館舉行尾牙，席開八百多桌，八千多名員工出席同樂。展望後市，童子賢指出，去年是「狂躁不安的蛇年」，年初有關稅問題，接著遇到匯率劇烈波動，帶給產業很大挑戰，到今年底又碰到記憶體缺貨漲價挑戰，但和碩已一一克服。

童子賢表示，和碩集團陸續進行資源重整跟隊形重新配置，機會是留給準備好的人，相信過去集團兩、三年的努力不會白費，預期二○二六年會有不錯表現。

市場擔憂ＡＩ泡沫化，童子賢認為，西元兩千年網路泡沫後，ＡＩ不會再走上一樣的道路，他引用廣達董事長林百里的說法，認為ＡＩ未來還會好個幾年，現在正是「應用大爆發」的時候。

童子賢表示，ＡＩ仍值得樂觀有兩大原因，一是基礎建設仍如火如荼地進行中，二是相關應用正逐步出現，ＡＩ目前看來潛力無窮。ＡＩ世代一面加強基礎建設，一面尋求廣泛的應用，即使應用端的發展不會一帆風順，但總體來看，仍會正向發展。

和碩集團除了ＡＩ伺服器外，持續強化新事業包括電動車、機器人等業務。和碩共同執行鄭光志指出，對電動車市場不悲觀，今、明年陸續會看到新客戶貢獻，預期今年車用電子占和碩營收比重將達到雙位數。和碩持續布局機器人市場，預告去年在台北國際電腦展（Computex）展示的機器狗，今年一定會再進化。

針對記憶體缺貨影響，和碩共同執行長鄧國彥坦言，小品牌因為與記憶體製造商沒有長期合約或合作，受到影響會大一點；大品牌雖然有轉嫁成本的能力，但是否導致終端需求變低，要邊走邊看才知道。整體而言，記憶體缺貨對和碩大部分的大客戶影響不明顯，對中小型客戶的影響比較顯著。