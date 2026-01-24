台積電（2330）力拚先進製程與封裝擴充，研究機構Counterpoint Research昨（23）日發布半導體成熟製程分析報告，指台積電預計2028年前降低晶圓14廠成熟製程產能15%–20%，以因應市場需求結構的變化。

世界先進先前宣布，新加坡廠取得台積電12吋設備，有助於集團分工，台積電昨日表示不評論單一市場報告，重申優化資源，依然全力支持所有客戶。

世界先進預計2月3日召開線上法說會釋出展望，新加坡廠布局進度備受關注。

台積電先前在法說會表示，即使降低8吋晶圓與6吋晶圓產能，依然會全力支持所有客戶，主要讓資源運用更具彈性。基於全球製造布局的結構性優化，評估不同製程最適合的生產據點，提升整體資產效率與營運彈性。

世界先進先前宣布將自台積電取得部分12吋設備，安裝於新加坡廠區，支援130奈米至40奈米製程擴產。台積電專注於先進邏輯與先進封裝，世界則以更高的資本效率滿足成熟製程的長周期、穩定需求。