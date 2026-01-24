快訊

北捷進站禁用行動電源 新北捷、中捷不跟進

大雨特報 吳德榮：今起晴朗穩定 下周二變天北東再轉濕冷

就任海基會董事長 蘇嘉全：兩岸沒有對話不能解決的事

台積成熟製程擬減產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）力拚先進製程與封裝擴充，研究機構Counterpoint Research昨（23）日發布半導體成熟製程分析報告，指台積電預計2028年前降低晶圓14廠成熟製程產能15%–20%，以因應市場需求結構的變化。

世界先進先前宣布，新加坡廠取得台積電12吋設備，有助於集團分工，台積電昨日表示不評論單一市場報告，重申優化資源，依然全力支持所有客戶。

世界先進預計2月3日召開線上法說會釋出展望，新加坡廠布局進度備受關注。

台積電先前在法說會表示，即使降低8吋晶圓與6吋晶圓產能，依然會全力支持所有客戶，主要讓資源運用更具彈性。基於全球製造布局的結構性優化，評估不同製程最適合的生產據點，提升整體資產效率與營運彈性。

世界先進先前宣布將自台積電取得部分12吋設備，安裝於新加坡廠區，支援130奈米至40奈米製程擴產。台積電專注於先進邏輯與先進封裝，世界則以更高的資本效率滿足成熟製程的長周期、穩定需求。

台積電 晶圓 新加坡

延伸閱讀

搶攻農曆年觀光 新加坡景點攜手潮牌、巨幅昆蟲展

不合理？英特爾股票竟比台積貴 專家：以為能成「美版台積電」太天真

比標普500更兇？009815主打「7成重押七巨頭」+台積電（2330）…稀飯全解析

台積電設廠效應 嘉縣府投入200億元開發重劃區

相關新聞

中華電2026年拚賺半股本 每股純益上看5.02元

中華電信昨（23）日公布2026年財測，預估營收年增2.5%至3.2%，再創新高，每股純益4.82元至5.02元，財測高...

和碩童子賢：AI市場競爭 萬馬奔騰

全球積極發展ＡＩ（人工智慧），和碩董事長童子賢形容現在ＡＩ市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不會走上網路泡沫化的路線...

台積成熟製程擬減產

台積電力拚先進製程與封裝擴充，研究機構Counterpoint Research昨（23）日發布半導體成熟製程分析報告，...

和碩：AI萬馬奔騰 不會泡沫化 將迎來相當好的成長

和碩集團昨（23）日舉行「2025和碩集團團圓日」。和碩董事長童子賢形容現在AI市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不...

和碩進擊電動車、機器人業務

和碩集團除了AI伺服器外，持續強化新事業包括電動車、機器人等業務。和碩共同執行鄭光志指出，對電動車市場不悲觀，今、明年陸...

力成砸443億擴產先進封裝

投資台灣事務所昨（23）日通過三家企業擴大投資台灣，其中以半導體封測大廠力成科技投資規模最大，規劃再加碼投資443億元，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。