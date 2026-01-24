和碩：AI萬馬奔騰 不會泡沫化

和碩（4938）集團昨（23）日舉行「2025和碩集團團圓日」。和碩董事長童子賢形容現在AI市場競爭「好像跑馬圈地，萬馬奔騰」，但不會走上網路泡沫化的路線。

他坦言和碩集團近年經歷相當辛苦轉型，但相信辛苦的汗水，會結出甜美的果實，2026年和碩會有相當好的轉變跟成長。

和碩尾牙重點

和碩昨日在南港展覽館舉行尾牙，席開800多桌，八千多名員工出席同樂。和碩2025年全年營收1.12兆元，年減0.72%。代工同業去年業績大幅成長，和碩因伺服器業務仍在衝刺階段，對整體營收貢獻仍不明顯，預期2026年AI伺服器業務將有倍數成長。

展望後市，童子賢指出，2025年是「狂躁不安的蛇年」，年初有關稅問題，接著遇到匯率劇烈波動，帶給產業很大挑戰，到2025年底又碰到記憶體缺貨漲價挑戰，但和碩已一一克服。

童子賢表示，和碩集團陸續進行資源重整跟隊形重新配置，機會是留給準備好的人，相信過去集團二到三年的努力不會白費，預期2026年會有不錯表現。

他形容現在AI市場競爭，「就好像跑馬圈地，萬馬奔騰的局面」，但在2000年網路泡沫後，AI不會再走上一樣的道路，他引用廣達董事長林百里的說法，認為AI未來還會好個幾年，現在正是「應用大爆發」的時候。

童子賢表示，AI仍值得樂觀有兩大原因，一是基礎建設仍如火如荼地進行中，二是相關應用正逐步出現，AI目前看來潛力無窮。AI世代一面加強基礎建設，一面尋求廣泛的應用，即使應用端的發展不會一帆風順，但總體來看，仍會正向發展。