快訊

桃園資收車衝撞釀1死6傷…熱心民眾跳上車打空檔 司機驚醒竟猛踩油門

耕興尾牙董座大手筆 發出逾800萬價值現金與股票

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興尾牙董事長黃文亮大手筆發出總價值逾800萬元的現金獎與股票獎。記者尹慧中／攝影
耕興尾牙董事長黃文亮大手筆發出總價值逾800萬元的現金獎與股票獎。記者尹慧中／攝影

耕興（6146）今日舉辦尾牙，期間為了犒賞員工辛勞，董事長黃文亮大手筆加碼，發出總價值逾800萬價值現金與股票

依據說明，今年耕興尾牙盛大舉辦，期間黃文亮也掏出700萬加碼現金以及6張股票獎。依據股票今日收盤價每張價值換算約17.25萬元來看，總獎金價值已超過800萬元。

耕興近年在5G及高階網通檢測市占率穩固龍頭，外界認為，董座此次尾牙獎金高額加碼也顯示其積極布局AI、資安與5G檢測的經營成果和員工分享。

展望未來，黃文亮也表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主要來自最新5G晶片旗艦手機、企業級AP及AI NB的貢獻。他也說，看好Wi-Fi 8加上實體AI將會帶來新的殺手級應用。預計今年第4季會開始有較多的機種上市。

股票 5G 尾牙

延伸閱讀

姐弟之爭！江啟臣海線大反攻 昨挺進巨大尾牙今晨清水市場發春聯

民進黨年終1.5個月 徐國勇：尾牙會讓每個人都有滿意的紅包

別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

阿里進擊 晶片事業擬 IPO

相關新聞

童子賢形容AI市況「跑馬圈地、萬馬奔騰」 相信和碩今年有不錯成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，針對是否覺得股價委屈，和碩董事長童子賢形容，現在AI市場競爭，「就...

耕興尾牙董座大手筆 發出逾800萬價值現金與股票

耕興（6146）今日舉辦尾牙，期間為了犒賞員工辛勞，董事長黃文亮大手筆加碼，發出總價值逾800萬價值現金與股票。

超微CEO蘇姿丰談學習、失敗的價值與科技領導者的新角色

全球科技產業高度聚焦人工智慧（AI）與半導體發展密切相關，超微（AMD）執行長蘇姿丰近日接受專訪，分享她對學習、失敗與領...

蘇姿丰曝AMD AI致勝方程式：資料中心翻修、chiplet、緊扣台積電

超微（AMD）執行長蘇姿丰應全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請，成為謝爾頓Podcas...

和碩董事長童子賢：AI 記取網路泡沫的教訓 不會重蹈覆轍

談到對於AI產業的看法，和碩（4938）董事長童子賢表示，在經歷過2000年時的網路泡沫過後，AI不會再走上一樣的道路，...

和碩衝刺AI伺服器業務 看好今年相關業績倍數成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，展望2026年伺服器業務，和碩預計將倍數成長。和碩共同執行長鄭光志...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。