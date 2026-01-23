耕興尾牙董座大手筆 發出逾800萬價值現金與股票
耕興（6146）今日舉辦尾牙，期間為了犒賞員工辛勞，董事長黃文亮大手筆加碼，發出總價值逾800萬價值現金與股票。
依據說明，今年耕興尾牙盛大舉辦，期間黃文亮也掏出700萬加碼現金以及6張股票獎。依據股票今日收盤價每張價值換算約17.25萬元來看，總獎金價值已超過800萬元。
耕興近年在5G及高階網通檢測市占率穩固龍頭，外界認為，董座此次尾牙獎金高額加碼也顯示其積極布局AI、資安與5G檢測的經營成果和員工分享。
展望未來，黃文亮也表示，目前在手訂單成長相較去年第3季成長98%，主要來自最新5G晶片旗艦手機、企業級AP及AI NB的貢獻。他也說，看好Wi-Fi 8加上實體AI將會帶來新的殺手級應用。預計今年第4季會開始有較多的機種上市。
