超微CEO蘇姿丰談學習、失敗的價值與科技領導者的新角色

全球科技產業高度聚焦人工智慧（AI）與半導體發展密切相關，超微（AMD）執行長蘇姿丰近日接受專訪，分享她對學習、失敗與領導角色轉變的看法。她直言，外界常看到她的職稱與成果，但支撐她走到今日的，是長時間累積的學習曲線，以及對錯誤的高度容忍。

超微（AMD）執行長蘇姿丰應全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請，成為謝爾頓Podcast節目「A Bit Personal」第一集的來賓，暢談公司發展策略變化，以及對學習、失敗與領導角色的看法。

蘇姿丰坦言，學生時期起身邊高手雲集，「我並非最聰明的那群人」，常感覺自己解題速度不如同儕，但也是在這樣的環境中，培養出持續精進與自我要求的習慣，「與其追求天賦標籤，不如長時間投入，建立實力」。

她表示，真正塑造管理風格的不是順境，而是一次次犯錯。無論是早期專案失誤、表現不如預期的季度，或公開場合判斷不夠周延的經驗，都是重要的學習節點。她強調，錯誤本身不可怕，可怕的是沒有從中累積判斷力，能否在下一次做出更好的選擇，才是專業成長的關鍵。

她談到自己長期投身半導體產業，是因為半導體是「必須不斷再學習」的領域，從製程、架構到應用，技術每隔幾年就會翻新，領導者若停止吸收新知，很快就會被淘汰。她刻意維持閱讀產業動態、與工程專家深談、觀察跨領域趨勢的習慣，讓決策基礎來自持續更新的認知，而非既有經驗。

在領導者角色定位上，蘇姿丰強調，當科技滲透到經濟、社會與國家政策層面，企業領導者的責任不只在公司內部，向外界清楚說明科技的價值、限制與長期影響，已成為工作的一部分。產業若只談自身利益，很難建立信任，唯有從公共價值出發，科技公司才能在新時代找到穩固的位置。

在訪談後段，蘇姿丰特別提到，近年她投入不少心力於教育與青年相關計畫，希望縮短年輕世代與前沿科技之間的距離，她觀察到許多學生短時間內就能跨過門檻，從「不懂」走向「敢做」，這種轉變往往比技術本身更具力量。她說，若企業能持續提供舞台與資源，讓更多人參與科技創新，產業的人才基礎將會更健康。