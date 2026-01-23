快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
超微執行長蘇姿丰。(路透)
超微（AMD）執行長蘇姿丰應全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請，成為謝爾頓Podcast節目「A Bit Personal」第一集的來賓。AMD如今在AI時代取得一席之地，蘇姿丰公布當年三大重大策略。第一是將資料中心產品「打掉重來」，以長線路線圖的決心換取市占與生態系地位；第二是勇於選擇chiplet（小晶片）與新的封裝技術的設計方法；第三則是供應鏈策略緊扣台積電（2330），確保先進製造能力與產品節奏一致。

她在訪談中以「重做一次」的回顧口吻，勾勒AMD從資料中心路線圖翻修、押注chiplet架構，與台積電密切綁定的關鍵，認為AI時代的競爭，仍是技術路線與製造夥伴的選擇。

AMD如今有約2.5萬名工程師，蘇姿丰指出，會花大量時間與團隊討論技術策略與市場定位，協助團隊「簡化」、抓出最重要的目標。她坦言，半導體重大決策往往需要三到五年才能驗證對錯，領導者必須承受短期質疑，仍堅持長線路線。

蘇姿丰回憶加入AMD初期，最艱難的決定之一就是承認原有伺服器產品路線圖「不具競爭力」，若照既定方向前進，市占只會持續下滑，她與團隊選擇從頭開始，打掉重來。此舉意味著短期AMD將跌落低谷，但換到後續在資料中心市場的翻盤空間，強調產品的成功不是微調，而是選對技術，並投入足夠資源與時間。

在AI算力競賽中，蘇姿丰點出一項早期關鍵押注，首先是放棄傳統把單顆晶片越做越大的思維，改走chiplet（小晶片拆分）加上先進封裝的路線。她透露，內部曾就「是否徹底改變產品路線圖」進行多次討論，業界當時並未普遍跟進，且一旦轉向就幾乎沒有回頭路，但chiplet能在成本、良率、擴充性與產品迭代上取得更好的平衡，成為AMD後續在高效能運算與AI產品推進的核心架構語言。

更具轉折點的是，超微深化與台積電作為主要製造夥伴的關係。她直指，半導體產品要在AI與資料中心領域競爭，製造與封裝能力是技術路線能否落地的關鍵拼圖，與具備先進製程、先進封裝與產能韌性的夥伴協作，等同把路線圖可行性向前推進一步。

AMD 台積電 AI

相關新聞

童子賢形容AI市況「跑馬圈地、萬馬奔騰」 相信和碩今年有不錯成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，針對是否覺得股價委屈，和碩董事長童子賢形容，現在AI市場競爭，「就...

超微CEO蘇姿丰談學習、失敗的價值與科技領導者的新角色

全球科技產業高度聚焦人工智慧（AI）與半導體發展密切相關，超微（AMD）執行長蘇姿丰近日接受專訪，分享她對學習、失敗與領...

蘇姿丰曝AMD AI致勝方程式：資料中心翻修、chiplet、緊扣台積電

超微（AMD）執行長蘇姿丰應全球半導體聯盟（GSA）執行長謝爾頓（Jodi Shelton）邀請，成為謝爾頓Podcas...

和碩董事長童子賢：AI 記取網路泡沫的教訓 不會重蹈覆轍

談到對於AI產業的看法，和碩（4938）董事長童子賢表示，在經歷過2000年時的網路泡沫過後，AI不會再走上一樣的道路，...

和碩衝刺AI伺服器業務 看好今年相關業績倍數成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，展望2026年伺服器業務，和碩預計將倍數成長。和碩共同執行長鄭光志...

AI應用爆發…威剛去年獲利逾百億元 陳立白：記憶體市場至少有兩年榮景

記憶體模組大廠威剛今日公告去年12月自結獲利，單月稅前盈餘達25.46億元，單月賺贏去年第3季17,6億元；全年稅前盈餘...

