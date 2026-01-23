研調：AI市場分散 輝達以外業者晶片伺服器提升

快訊

中央社／ 台北23日電

DIGITIMES今天表示，2026年雖然輝達（NVIDIA）持續主導AI市場，但Google、超微（AMD）、華為等業者的晶片平台、伺服器與機櫃，2026年預期都有顯著的出貨提升，輝達的市占率將逐漸下降。

DIGITIMES預估全球AI市場資本支出增長將從2024年55%，到2025年66%，放緩至2026年的31%，整體放緩但仍顯動能。DIGITIMES副總經理黃逸平指出，過去幾年AI成長主要由大型雲端服務供應商帶動，資本支出高度集中，隨著AI技術逐步落實，推論需求快速升溫，企業端、邊緣端與混合雲架構的重要性明顯提高。

除大型雲端業者（Hyperscalers）需求外，新興雲端業者（Neoclouds）、二線雲端供應商（CSP）與網際網路業者，甚至是主權AI（Sovereign AI）的需求規模都逐漸擴大，市場更加多元化。

至於AI大模型強權發展態勢，黃逸平提到，中系業者在權重開源（Open Weights）大模型取得優勢，這使企業能以更低成本商用自建AI應用，也促成中國在推論應用市場的領先局面。值得關注的是，中系大模型在晶片算力侷限下，是否有可能憑藉算法搭配訓練的方式創新，更進一步追上美國頂尖的封閉大模型性能，將攸關未來AI供應鏈重構的局勢變化。

黃逸平指出，自2022年11月ChatGPT問世至今，AI成為驅動全球科技發展的長期大趨勢（Megatrend），隨市場邁入第4年，產業動能依然方興未艾，愈來愈多供應鏈業者積極入局。

他認為，未來市場需求結構將有所轉變，推論占AI市場的比重愈來愈重要，邊緣AI與雲地混合的發展持續升溫。由於推論市場進入門檻較低，業界競爭將愈行激烈。儘管供應鏈龍頭業者仍具領先優勢，但受市場分散化趨勢與第2供應源考量影響，其他業者有機會取得初期規模訂單分食市場。

AI 市場 雲端服務

