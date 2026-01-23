迎接AI、6G 中華電信打造「新三大百億」業務 聚焦雲端、資安、Pre-6G
迎接AI及6G世代，中華電（2412）表示，結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備；更積極掌握商機，聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新三大百億」業務。
中華電信強調，2026年將持續深化「數位韌性、智慧驅動、永續未來」策略主軸，以「AI Everywhere」理念為核心，布局AI平台架構、算力建置與應用拓展，結合優勢網路基礎打造分散式AIDC架構，確保韌性與擴展需求，除優化內部營運流程外，並賦能百工百業，推動AI應用落地，加速市場拓展。
在「AI Everywhere」核心理念下，中華電信表示，擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」三大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。
技術面，中華電信表示，將強化資安、系統、網路、防詐，打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯「最值得信賴」的品牌價值；並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。
業務面，中華電信指出，聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用「新三大百億」及影視業務，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學（PQC）、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機；同時持續推動內容產業成長，提升MOD與Hami Video營收及訂閱數。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言