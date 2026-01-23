企業路由器急單湧現 耕興：訂單庫存季增近1倍
測試和驗證服務業者耕興今天舉辦歲末尾牙晚宴，董事長黃文亮表示，2025年第4季底訂單庫存較第3季底增加98%，主要來自企業路由器及人工智慧（AI）筆記型電腦急單。
耕興今天晚上在自家的華亞實驗室席開90桌，宴請員工、客戶和夥伴。黃文亮宣布接單好消息表示，2025年第4季訂單庫存季增98%，主要受惠企業級路由器、人工智慧（AI）筆記型電腦及5G旗艦手機等急單。
耕興2025年總營收新台幣44.94億元，年減約1.34%，可望持續賺進1個股本。
耕興表示，目前產能滿載，因應客戶急單，農曆年不僅員工要加班，甚至三班全開。無人機、機器人及智慧眼鏡等產品市場是驅動2026年營運成長主要動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言