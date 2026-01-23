快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
正達結盟美國軍工獨角獸，搶攻國防無人機商機。記者陳昱翔／攝影
正達（3149）旗下百分之百持股子公司正達戰術科技23日宣布與美國軍工獨角獸Firestorm、Aerkomm簽訂三方合作框架協議，正式揮軍國防無人機市場，搶攻海內外國防商機。

據悉，Firestorm以無人機增材製造的3D列印技術為核心，結合模組化設計與開放式系統架構，使無人機能快速組裝、快速整合不同任務需求之酬載與次系統，並支援低成本及大量生產的能力，並獲得美國國防部多項合約，堪稱近年來迅速崛起的軍功獨角獸。

Firestorm的獨門系統XCELL為可部署、具遠征能力的行動製造平台，結合貨櫃化增材製造與3D列印技術，除支援分散式生產，也可建造在地支撐且具韌性的生產能力，展現新世代國防製造體系在快速反應、高適應性與生產韌性上的前瞻思維。

正達戰術科技則是透過既有的在地工廠製造能量，規劃將Firestorm的無人機增材製造的3D列印技術導入台灣進行在地化生產，並加速整合台灣在地酬載與關鍵次系統，打造在地支撐且同時具備分散式、高韌性與快速擴產能力的國防生產韌性模式；至於Aerkomm則是提供無人機通訊整合與協同作戰技術。

正達戰術科技董事長黃坤鍵指出，目前公司正攜手合作夥伴積極爭取台灣國防無人機標案，期盼為無人機國產計畫盡一份力，同時未來也有機會獲得Firestorm的訂單，為Firestorm生產國防無人機，並出口到全世界各地。

針對未來是否將走入資本市場，黃坤鍵指出，軍工製造屬於資本密集產業，因此未來公司勢必會走入資本市場，但現階段尚無時間表，首要之務仍是爭取海內外國防訂單，並全力將產線、技術在地化。

黃坤鍵強調，此跨國合作將除於台灣建構軍工無人機自主生產體系，未來也將進一步規劃於美國、日本及歐洲建置無人機生產基地，建構完整專業地製造布局與國防級生產管理。

