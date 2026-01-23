中華電信2026年資本支出大增逾40億 擴大海纜、衛星、AIDC
電信龍頭中華電（2412）23日公布財測，更宣布資本資出計劃，較去年增加40.7億元，來到319.1億元，將擴大海纜、衛星及AIDC布局。
中華電信表示，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元。
中華電信指出，今年資本支出重點主要擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言