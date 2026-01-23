中華電信2026年資本支出大增逾40億 擴大海纜、衛星、AIDC

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電（2412）23日公布財測，更宣布資本資出計劃，較去年增加40.7億元，來到319.1億元，將擴大海纜、衛星及AIDC布局。

中華電信表示，取得不動產、廠房及設備與無形資產等資本支出為319.1億元，較2025年增加40.7億元。

中華電信指出，今年資本支出重點主要擴大國內外海纜建設、布局多軌衛星網路、擴建雲端AIDC機房、維持行動寬頻與固網寬頻優勢、並強化機房電力空調與資訊/資安設備等韌性建設等。

