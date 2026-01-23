台積電北美子公司董事異動 Sajiv Dalal出任
台積電（2330）今日公告北美子公司董事異動，由TSMC North America總經理暨執行長Sajiv Dalal出任。
台積電TSMC North America前執行長暨總經理David Keller將退休，先前元旦已轉任執行顧問，交棒總經理暨執行長Sajiv Dalal。
台積電今日公告TSMC North America自然人董事由TSMC North America總經理暨執行長Sajiv Dalal出任。公司說明，職務調整。
