童子賢形容AI市況「跑馬圈地、萬馬奔騰」 相信和碩今年有不錯成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，針對是否覺得股價委屈，和碩董事長童子賢形容，現在AI市場競爭，「就好像跑馬圈地，萬馬奔騰局面。」他強調，和碩近年經歷相當辛苦轉型，「相信辛苦的汗水，會結出甜美的果實，2026年和碩會有相當好的轉變跟成長。」

和碩尾牙23日於南港展覽館一館舉行，席開約近800多桌，近8千多名員工出席同樂，總獎金金額約1.6億元。

媒體詢問，去年代工同業受惠AI伺服器業務大幅成長，激勵股價同步走高，和碩會否覺得股價委屈？對此，童子賢表示，「自己向來不評論股價的事」。

童子賢指出，經營公司當然希望長長久久，能為股東帶來穩健跟豐厚報酬，但有時長期要看產業整體狀況，比如和碩子公司景碩（3189）近期股價表現就很好。

童子賢強調，機會是留給準備好的人，相信過去集團2-3年的努力不會白費，相信2026年會有不錯表現。他形容現在AI市場競爭，「就好像跑馬圈地，萬馬奔騰局面」。

童子賢指出，2025年是「狂躁不安的蛇年」，年初有關稅問題，接著遇到匯率劇烈波動，帶給產業很大挑戰，而到2025年底，又碰到記憶體缺貨挑戰，但和碩一一克服。

他說，和碩集團內在也面臨新挑戰，陸續進行資源重整跟隊形重新配置。而整個產業在AI潮流驅動下，和碩經歷相當辛苦轉型，「相信辛苦的汗水，會結出甜美的果實，2026年和碩會有相當好的轉變跟成長」。