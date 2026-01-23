和碩董事長童子賢：AI 記取網路泡沫的教訓 不會重蹈覆轍
談到對於AI產業的看法，和碩（4938）董事長童子賢表示，在經歷過2000年時的網路泡沫過後，AI不會再走上一樣的道路，同時他也引用林百里董事長的話：AI未來還會好個幾年，現在正是「應用大爆發」的時候。
童子賢表示，AI 仍值得樂觀有兩大原因，一是基礎建設仍如火如荼地進行中，二是相關應用正在逐步出現，過往任何產業如果缺乏殺手級應用，就難以成功，但 AI 目前看來潛力無窮。
童子賢指出，在經歷過網路泡沫的慘痛教訓後，人們會記取經驗，了解開發應用的重要性，因此到了AI世代，一面加強基礎建設，一面尋求那個廣泛的應用。雖然應用端的發展不會一帆風順，有些時候成功，有些時候遇到小的泡沫化，但總體來看，仍會正向發展。
