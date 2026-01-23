和碩衝刺AI伺服器業務 看好今年相關業績倍數成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，展望2026年伺服器業務，和碩預計將倍數成長。和碩共同執行長鄭光志指出，和碩目標今年伺服器團隊人力要擴充到千人，而在產能上，墨西哥廠伺服器產線已試產成功，美國德州廠則預計3月底完工，4月進行試產。整體來看，和碩今年伺服器業務預期將有三位數增長。

鄭光志指出，今年是和碩踏入AI伺服器第4年，現有團隊人數已來到600-700人，2026年希望能突破1千人，除了人力的擴充外。和碩在桃園擴充廠房，預計將在今年投入生產伺服器產品。此外，和碩墨西哥廠伺服器產線已試產成功，至於美國德州廠預計3月底完工，4月進行試產。

鄭光志表示，和碩在GB200、GB300晶片AI伺服器已開始出貨，而AI伺服器需求不只訓練這塊，還有推論需求，和碩已經跟幾個大客戶有不錯的合作，預計相關案子有機會在今年下半年開出。

鄭光志說，和碩在伺服器業務基期較低，2025年業績與2024年相比都是三位數成長，2026預計與2025年相比也是三位數增長。

和碩共同執行長鄧國彥補充，和碩在伺服器業務基期較低，因此目前看相關營收都是倍數成長，此外，和碩不只有GPU伺服器生意，在ASIC伺服器領域，也預計會掌握到很多機會。