快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

南亞科連兩日加碼設備投資 再砸20.53億元向朋億買廠務設備

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）擴大製造量能動作再添一筆。公司22日公告取得多筆廠務設備、合計斥資48.37億元後，23日再發布重訊，公告新增取得廠務設備一批、交易總金額20.53億元，兩天合計公告採購金額累計約68.9億元，顯示新廠建置與產線升級持續加速。

南亞科今日公告指出，新增這筆取得案的標的為廠務設備，交易總金額為20.53億元；交易對象是半導體與面板廠製程供應系統大廠朋億*（6613），交易對象非關係人。

市場解讀，南亞科連兩日密集公告廠務設備採購，反映新廠與無塵室等基礎工程推進節奏加快，為後續設備進駐與產能擴充預作準備。南亞科先前法說也釋出偏正向展望，指出受惠記憶體市況回溫，規劃2026年資本支出約500億元、較2025年實際支出134億元明顯放大，其中約七成將用於新廠廠務與無塵室建設，其餘投入關鍵設備採購。隨著資本支出與建置進度持續推進，市場也期待南亞科在景氣回升與擴產效益帶動下，後續營運動能有望逐步轉強。

南亞科 資本支出

延伸閱讀

記憶體沒戲了？郭哲榮喊「最好賺已過」…網：哲哲強！威剛（3260）逆勢上漲

科技型商品 當紅炸子雞

期貨商論壇／南亞科期 展望佳

謝金河點名記憶體掀浪…南亞科、旺宏、群聯全被喊到！網怒：閉嘴啦

相關新聞

和碩衝刺AI伺服器業務 看好今年相關業績倍數成長

和碩（4938）23日舉行「2025和碩集團團圓日」，展望2026年伺服器業務，和碩預計將倍數成長。和碩共同執行長鄭光志...

AI應用爆發…威剛去年獲利逾百億元 陳立白：記憶體市場至少有兩年榮景

記憶體模組大廠威剛今日公告去年12月自結獲利，單月稅前盈餘達25.46億元，單月賺贏去年第3季17,6億元；全年稅前盈餘...

晶圓14廠成熟製程減產？ 台積電這樣說

Counterpoint Research 發布最新在成熟製程分析指出，台積電（2330）預計2028年前減少晶圓14廠...

晶圓14廠成熟製程減產？ 台積電：會全力支持所有客戶

研調機構Counterpoint發布報告指出，台積電預計在2028年前將晶圓14廠12吋成熟製程產能削減15%至20%。...

研調：台積電2028年前下調晶圓14廠成熟製程產能15%–20%

Counterpoint Research 發布最新在成熟製程分析指出，台積電（2330）預計2028年前下調晶圓14廠...

金仁寶集團甩成長焦慮！重兵集結北美 仁寶、康舒今年業績率先翻身

金仁寶集團連續兩日舉行旺年會，宣告將轉型ODM鎖定高價值產業；集團成員2025年皆陷入成長焦慮，仁寶（2324）跟康舒（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。