南亞科連兩日加碼設備投資 再砸20.53億元向朋億買廠務設備

記憶體大廠南亞科（2408）擴大製造量能動作再添一筆。公司22日公告取得多筆廠務設備、合計斥資48.37億元後，23日再發布重訊，公告新增取得廠務設備一批、交易總金額20.53億元，兩天合計公告採購金額累計約68.9億元，顯示新廠建置與產線升級持續加速。

南亞科今日公告指出，新增這筆取得案的標的為廠務設備，交易總金額為20.53億元；交易對象是半導體與面板廠製程供應系統大廠朋億*（6613），交易對象非關係人。

市場解讀，南亞科連兩日密集公告廠務設備採購，反映新廠與無塵室等基礎工程推進節奏加快，為後續設備進駐與產能擴充預作準備。南亞科先前法說也釋出偏正向展望，指出受惠記憶體市況回溫，規劃2026年資本支出約500億元、較2025年實際支出134億元明顯放大，其中約七成將用於新廠廠務與無塵室建設，其餘投入關鍵設備採購。隨著資本支出與建置進度持續推進，市場也期待南亞科在景氣回升與擴產效益帶動下，後續營運動能有望逐步轉強。