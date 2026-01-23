快訊

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

三立採訪車衝撞銀行！2傷者送台大醫院 其中1人腦出血需緊急開刀

AI應用爆發…威剛去年獲利逾百億元 陳立白：記憶體市場至少有兩年榮景

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
威剛科技董事長陳立白表示，他從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況。圖／本報資料照片
威剛科技董事長陳立白表示，他從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況。圖／本報資料照片

記憶體模組大廠威剛今日公告去年12月自結獲利，單月稅前盈餘達25.46億元，單月賺贏去年第3季17,6億元；全年稅前盈餘高達102.48億元，比較前年大增1.7倍。

威剛董事長陳立白表示，記憶體產業進入結構性大調整，產業因AI應用爆發，「市況好到很頭痛」。

陳立白說，這波大反轉的主因就是AI，由於各大雲端服務業者（CSP）為AI及資料中心頻寬擴充，全都跳下來搶貨，三大記憶體廠商把資源轉進毛利較佳的DDR5及HBM，導致原本的DDR4產量變少。

到底有多缺呢？陳立白說，這是他從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況，且「上游的米缸已經見底」，預期價格會一路漲到明年上半年，記憶體市場至少能維持二年榮景。

AI應用爆發…威剛去年獲利逾百億元 陳立白：記憶體市場至少有兩年榮景

