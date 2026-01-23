聽新聞
0:00 / 0:00
AI應用爆發…威剛去年獲利逾百億元 陳立白：記憶體市場至少有兩年榮景
記憶體模組大廠威剛今日公告去年12月自結獲利，單月稅前盈餘達25.46億元，單月賺贏去年第3季17,6億元；全年稅前盈餘高達102.48億元，比較前年大增1.7倍。
威剛董事長陳立白表示，記憶體產業進入結構性大調整，產業因AI應用爆發，「市況好到很頭痛」。
陳立白說，這波大反轉的主因就是AI，由於各大雲端服務業者（CSP）為AI及資料中心頻寬擴充，全都跳下來搶貨，三大記憶體廠商把資源轉進毛利較佳的DDR5及HBM，導致原本的DDR4產量變少。
到底有多缺呢？陳立白說，這是他從事記憶體行業30年來，從沒見過四大產品線出現「全面缺貨」的狀況，且「上游的米缸已經見底」，預期價格會一路漲到明年上半年，記憶體市場至少能維持二年榮景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言