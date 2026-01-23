晶圓14廠成熟製程減產？台積電這樣說

Counterpoint Research 發布最新在成熟製程分析指出，台積電（2330）預計2028年前減少晶圓14廠成熟製程產能15%–20%，以因應市場需求結構的變化。對此記者詢問台積電，公司完整回應如下。

台積電完整回應如下：

台積公司不評論單一市場報告。

然就成熟製程方面，可參考台積公司2025年第4季法人說明會內容。

我們降低了八吋晶圓與六吋晶圓產能，我們依然會全力支持所有客戶。我們與客戶討論，讓這些資源運用更具彈性，用我們的話來說，就是更優化，也就是優化資源以支持我們的客戶。我們會一如既往地支持他們，不會讓他們失望。即使是在八吋晶圓業務方面，只要他們有好的業務發展，我們都會持續提供支援。