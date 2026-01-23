晶圓14廠成熟製程減產？ 台積電：會全力支持所有客戶

快訊

中央社／ 新竹23日電
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影
台積電寶山研發中心一景。記者尹慧中／攝影

研調機構Counterpoint發布報告指出，台積電預計在2028年前將晶圓14廠12吋成熟製程產能削減15%至20%。台積電（2330）表示，不評論單一市場報告。不過，會全力支持所有客戶。

Counterpoint表示，台積電計劃削減晶圓14廠成熟製程產能，主要是為解決成熟製程產能利用率低下的問題，同時釋放資源以支持先進封裝技術的拓展。

Counterpoint指出，台積電這次產能調整主要是40至90奈米製程，產能利用率約80%，且復甦前景不明朗，反觀市場對先進封裝需求持續成長。台積電正優先將無塵室空間、設備和資金重新分配到更高價值的製造領域。

台積電表示，不評論單一市場報告。台積電在日前法人說明會針對成熟製程產能調整進行說明，指出確實降低8吋與6吋晶圓產能，不過依然會全力支持所有客戶。

台積電表示，經與客戶討論，讓資源運用更具彈性，也就是優化資源以支持客戶。台積電會一如既往地支持客戶，即使是在8吋晶圓業務方面，只要客戶有好的業務發展，台積電都會持續提供支援。

