投資臺灣續升溫 三企業擴大投資逾460億元

投資動能續強。投資臺灣事務所23日通過3家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的力成科技、台塑大金精密化學，以及中小企業方案的祥成行。截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,712家企業約2兆6,218億元投資，預估創造16萬4,554個本國就業機會。後續尚有10家廠商排隊待審。

依據投資臺灣事務所統計，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有342家企業投資約1兆4,191億元，帶來9萬3,999個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,161家企業投資約5,940億元，帶來4萬1,297個就業機會。

投資臺灣事務所指出，力成科技為因應人工智慧、高效能運算與車用晶片需求成長，規劃再加碼投資443億元，於新竹科學園區及新竹產業園區建置扇出型面板級封裝與先進晶圓封裝產線，並預計增聘2,044名本國員工。新產線將導入AI製程與智慧檢測技術，同時建置能源管理與太陽能設施，強化先進封測能量與長期成長動能。

投資臺灣事務所表示，台塑大金精密化學隨半導體先進製程發展帶動電子特用化學品需求攀升，規劃於高雄大發廠進行擴建，投資金額逾19億元，並增聘25名本國員工。新廠將結合邊緣AI與感測設備，優化製程與工安管理，同時導入綠電、太陽光電及用水回收機制，提升關鍵材料在地供應與減碳效益。

投資臺灣事務所提及，祥成行則因應環保法規趨嚴與營運升級需求，規劃投資逾1億元，在高雄大寮區建置智慧倉儲物流與永續油品平台，並增聘4名本國員工。未來將透過數位感測與AI預測模型提升配送效率，並同步推動廢油回收再生與太陽能發電，朝向永續經營轉型。