金仁寶集團甩成長焦慮！重兵集結北美 仁寶、康舒今年業績率先翻身

金仁寶集團連續兩日舉行旺年會，宣告將轉型ODM鎖定高價值產業；集團成員2025年皆陷入成長焦慮，仁寶（2324）跟康舒（6282）將因AI資料中心建置率先翻身，仁寶去年伺服器業績百億元，今年已有幾家美系客戶談德州廠6月以後產能，市場推論2年內重返兆元拚此一役，康舒今年則受惠燃料電池客戶Blue Energy大單湧入，將朝400億元邁步。

金仁寶集團正面臨營運成長停滯考驗，這也是創辦人許勝雄第一年退居幕後交棒由二代完全接班的一年，獨子許介立擔任金寶（2312）、泰金寶及康舒董事長，50年資歷的創業夥伴陳瑞聰擔任仁寶董事長，由專業外籍經理人總經理Anthony Peter Bonadero與陳瑞聰長子陳信仲接任的轉型長聯手扛起仁寶新時代轉型重任。

金仁寶集團成員金寶集團（康舒、泰金寶、金寶）2025 年整體營收達到 1950.8 億元，與 2024 年的 1961 億元相比，大致維持平穩狀態，而仁寶集團的大家長陳瑞聰更坦白說，對2025 年營收約為 7,500 多億元，相較於 2021 年疫情期間創下的 1 兆 2,300 多億元歷史高峰，跌幅接近 40%感到心情沉重。

兩集團為擺脫成長停滯壓力，都喊出組織轉型全面強化AI，放棄低毛利率EMS業務，轉型高毛利率ODM及系統整合方案。

陳瑞聰指出，仁寶營收跌落兆元，關鍵除市場變化，也與仁寶主動調整策略有關，仁寶過去18個月主動放棄低毛利EMS代工業務，據了解，仁寶內部資源重兵挪移北美製造，宣布5億美元投資德州廠就近爭取L10～L11訂單，該投資手筆集中在2025～2026年兩年，故今年資本支出與去年100億元其實將相當。

而面對伺服器超級競爭，仁寶也派駐重兵，延攬原外部美籍顧問Bryan Leuenberger於2025年轉任資深副總裁，駐美服務客戶。

外界好奇仁寶目前有哪些伺服器客戶？據了解，除戴爾，CSP客戶也是仁寶鎖定名單，除美籍主管駐守北美對接服務客戶，仁寶德州新廠預計6月～7月開出系統組裝產能，主管透露，仁寶雖是晚進入者，但客戶對L10以上美國製造能量需求高，加上在地服務在地（Local for local）策略，願意重資擴張北美產能，已接到許多客戶的詢問電話，若有必要，德州廠也不排除設立SMT產線。

市場關注仁寶能否因資源集結成為AI伺服器黑馬？公司主管則表示，目前都在洽談中，期望跟客戶建立深度長期的策略關係，但現在是未知狀態Agnostic故不會對外透露客戶跟訂單。

在AI超級循環下，北美L10～11產能誰開出的早，將成為美系客戶青睞關鍵。目前仁寶主力L6以下產能仍集中亞洲，墨西哥會擴張SMT產線優先服務車用電子，持續觀察7月USMCA（美墨加協議）到期後變化，越南跟台灣為現階段伺服器SMT產能重心，為朝系統機櫃發展，桃園除平鎮廠滿載，也將另外找現成廠辦擴張，並設立液冷實驗室。

仁寶2025年伺服器業績僅百億元，其中AI伺服器比例20%，公司預估今年占伺服器營收比會拉高至80%，但沒有透露全年業績展望，陳瑞聰僅強調會爆炸式成長，但以筆電持平，非筆電業績從26~27%拉高至40%等官方提供數據推算，仁寶2026年業績將衝9000億元以上，最慢2027年重返兆元俱樂部。

新的兆元業績結構也將不同，仁寶總經理Tony透露，正在逐步退出低毛利、低成長的 EMS 類型業務，並且把重心轉向 更具策略性的產品，也就是 高成長、高毛利的產品，例如 AI 伺服器，以及5G、通訊、工業應用，還有 醫療科技（medtech）。

康舒在併購OmniON整理完成後，也切入CSP客戶，2026年相關資料中心業務將有2～3倍成長，康舒本身33KW電源供應器開始出貨，因應美國電力供應不穩，燃料電池需求未來 2-3 年將持續倍數成長，除淡水廠滿載，也規劃在泰金寶的墨西哥或美國擴增生產線滿足客戶需求，使AI相關營收貢獻從2成拉高至3成。

康舒已經設定2028年營收衝600億元目標，公司也樂觀表示，2026年朝400億元邁進是努力目標，以期逐年追趕電源供應器一線同業縮短差距。

今年除是金仁寶創辦人許勝雄交棒的第一個尾牙，他刻意不再出席媒體記者會及兩場尾牙開場，過去多年他會發表年度國際經濟成長率觀察，今年也將此重任交給許介立，傳承意味濃厚，許介立甚至跟同仁組成的金寶樂團高歌兩曲，展現當家風範。