AI 記憶體超級循環正式啟動 AI 伺服器及高效能運算需求同步大幅提升

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德指出，AI伺服器、HPC（高效能運算）、記憶體需求同步大幅提升，當前AI 推動的「記憶體超級循環（Memory Super Cycle）」已正式啟動。此外，半導體產業景氣循環明顯好轉，龍頭廠的資本支出計畫為市場注入強大信心，半導體資本支出2026–2027年延續擴張。

財報顯示先進製程營收占比不斷上升，突顯全球對高效能運算需求持續快速擴張。而台灣領導廠商更在2026–2027年持續調高資本支出，上看520～560億美元，反映客戶需求明確且長期合作強勁，這些投資是在與全球客戶密集確認需求後所做的審慎決定，再次驗證，當領導廠願意投入真金白銀擴廠時，AI 就不是泡沫，而是真實且快速擴張的產業革命。

游景德分析，在全球科技投資升溫下，台灣資訊與電子產品出口持續維持強勁增速。AI需求被證實「不是口號，而是現實」，從生成式AI到Agentic AI，再到雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出，都使得AI供應鏈的訂單能見度保持在高檔。

游景德認為，2026 年企業獲利將呈現明顯分化，具備高進入障礙、毛利因產品結構優化而提升的企業更具投資吸引力。投資人可逢低布局具結構性成長動能的族群。

未來可關注的主軸包括：AI 伺服器、HPC、散熱、BBU、電源管理、CCL、PCB、滑軌、機殼等零組件、先進製程、先進封裝、測試服務、ASIC、記憶體、ABF載板等。由於晶片功耗快速提升，勢必推動供電、散熱與高階製程的需求，而 AI應用擴張也將提升資料中心基礎建設、記憶體與載板市場的成長動能。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文補充說明，台美貿易協議落地台灣科技角色更加關鍵，1月15日台美雙方正式敲定新的貿易協議：美國將台灣輸美關稅從20% 調降至15%，並取消原先需額外疊加的MFN最惠國）稅率，台灣承諾5,000億美元投資與金融支持，聚焦半導體、AI 與相關供應鏈在美布局，這項協議讓台灣與日韓、歐盟站上同一關稅起跑點，甚至在交換條件上更具優勢，日韓以「現金投資」為主，而台灣則以「供應鏈合作」為核心，突顯台灣在美國 AI 科技戰略中的關鍵性不可取代。

「AI 是否會形成泡沫？」張繼文表示，從全球投資動能、企業資本支出、半導體擴產速度來看，答案越來越明確。與其猜測泡沫何時出現，更重要是掌握「最稀缺的供給」：誰擁有先進製程？誰能把AI高需求轉換為真實現金流？誰在下一波科技革命中具備不可取代性？AI革命不是幻影，而是未來三至十年最具結構性、長期性的產業趨勢，AI供給者將是最後贏家。