大AI時代來臨！ 2025台灣新創大調查 投資首選這三大領域

在全球科技浪潮帶動下，AI成為決定新創存續與市場身位的基本能力。台經院、資誠（PwC Taiwan）及DIGITIMES 22日發布《2025台灣新創生態圈大調查》，結果顯示人工智慧與大數據已連續四年穩坐創業關鍵字榜首，且有八成以上的新創業者已將AI納入核心營運。觀察投資機構對AI主題的青睞程度，前三名依序為預測分析、視覺辨識及生成式AI。

這份已邁入第八年的年度調查專案，今年特別聚焦於「大AI時代」的應用場景與投資決策。調查指出，台灣新創對AI的投入呈現高度一致性，不僅有超過80%的業者將其視為產品創新的關鍵，在投資端，更有高達45.6%的投資機構將人工智慧與大數據列為首要投資領域，其次為生技醫療的44.7%。

台經院分析，當前新創題目雖涵蓋企業服務、數位媒體及金融科技等多元領域，但AI、大數據與各領域的交集日益擴大。這種「通用化」特性顯示，AI正從獨立技術演變為產品設計與建立競爭門檻的共通能力。此外，新創在技術開發上多集中於應用端，反映其策略以快速商品化、貼近產業需求場景為首選。

觀察投資機構對AI主題的青睞程度，前三名依序為預測分析（36.4%）、視覺辨識（21.8%）及生成式AI（20%）。有趣的是，一般創投（VC）與企業創投（CVC）對AI的敏感度存有落差。數據顯示，過去兩年一般創投投資AI新創的比例高達77.5%，遠優於企業創投的24.5%，顯示一般創投在此領域的布局更為積極。

在海外布局方面，台灣新創展現了極高的市場拓展意願。調查顯示，高達98.4%的新創未來兩年將維持或擴大海外市場，目標市場首選仍為鄰近且文化熟悉的日本（51.2%），其次為美國（27.3%）與中國大陸（23.4%）。

調查亦指出，投資新創的機構來源相當多元，其中以企業內部投資部門與創投基金為主，台經院表示，這顯示企業資本在新創生態中扮演主導角色，企業愈來愈傾向透過投資與合作取得外部創新能量，形成更明確的分工與互補關係，企業與新創合作從單純的資金投入，轉變為以創新驅動為核心的策略性布局。

台經院指出，企業透過由淺入深的合作模式，結合新創的技術與創新能力，積極探索新產品與新市場機會，以強化自身競爭優勢。隨著全球市場快速變動與科技演進，企業與新創之間以創新為導向的合作關係，有效提升企業韌性、擴展市場影響力，成為引領產業發展的重要關鍵。