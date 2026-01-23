快訊

戰後最短16天決戰大選！日相高市早苗賭上大位 今下午解散眾議院

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

貴金屬漲價效應 帶動無線充電產品漲價

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶展出今年推出的無線充電產品，搶占無線充電商機。記者簡永祥／攝影
聯寶展出今年推出的無線充電產品，搶占無線充電商機。記者簡永祥／攝影

因應貴金屬價格攀漲，聯寶也啟動漲價。聯寶董事長譚明珠表示，磁性元件今年第1季價格已通知客戶不再降價，無線充電產品則因銅價上漲、漲價20%，並於二周後審視原材料變化再調整。

她強調，受惠於大客戶在歐洲市場需求暢旺，今年在磁性元件業績可望成長，加上無線充電模組已切入兩家台灣健身器材大廠，將於下半年放量，搶攻北美市場，看好今年業績可望呈雙位數成長。

總經理譚偉傑補充說，磁性元件價格因非常競爭，往年都是逐季降價，但因銀價飆漲，主要供應商已無法再降價，今年第1季價格止跌，無線充電產品，也因銅價上漲於這個通知客戶調漲，漲幅達20%，並採每月報價模式，後續價格調漲將視原物料價格而定。

聯寶去年全年合併營收達5.82億元，年成長2.84%，創歷年新高。譚明珠表示，2025年外部經營環境變動劇烈，包含銅、錫、銀等原物料價格上漲，以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力，皆為產業營運帶來不小挑戰，所幸聯寶仍穩健推進營運布局，並為下一階段成長奠定基礎。

譚明珠指出，全球產業正逐步邁入新一輪成長曲線，AI應用快速起飛，帶動各項創新需求湧現，面對產業趨勢轉變，聯寶在AI相關領域將不缺席，公司已推進多項新產品的新應用布局，特別是1000W等級的電源模組將問世，體積僅拇指大小的1KW高功率電源模組，後續將導入AI伺服器相關應用，強化AI供應鏈關鍵元件布局與長期競爭力。

無線充電模組領域，除穩固大健康（如運動健身器材與手持醫療設備）利基市場外，更採取多角化布局策略，將應用版圖延伸至智慧生活（家具、智慧家電、IoT/穿戴裝置）、休閒娛樂（賭博機台、遊戲周邊）及工業應用（電動工具）等多元場域，全面搶攻智慧連接時代的充電商機。

展望2026年，在網通領域方面，隨著Wi-Fi 7逐步進入商用階段，並朝向Wi-Fi 8規格演進，高頻寬與低延遲應用需求持續提升，聯寶已提前布局新一代通訊標準所需的高頻磁性元件，同時，DOCSIS 4.0規格預期將於北美市場逐步放量，帶動有線電視及寬頻設備升級需求，聯寶亦已完成相關產品布局。

另一方面，磁性元件業務受惠歐洲電信市場景氣回升及各國網通升級計畫推進，PoE電源變壓器與LAN類變壓器出貨動能可望維持穩健表現，亦規劃推出針對PoE設備常見EMI超標問題的變壓器與電感一站式協同解決方案。

布局 市場 無線充電

延伸閱讀

關稅、格陵蘭爭議推升避險潮⋯「金銀蟲」樂翻天？網讚：投資需求爆發

川普持續威脅拿下格陵蘭 金價創高上看5,000美元

黃金漲6成、白銀飆140%…2026年繼續漲？達人：「優先買它」再旺10年

鑫科搭上太空 AI 商機 獨家供應特殊合金載板

相關新聞

緯創進駐前鎮科技產業園區 專家看好帶動區域房市

緯創資通在高雄前鎮科技產業園區投資近百億元興建地上9層、地下2層的高雄智慧廠房，日前舉行上梁典禮，完工後預計可創造約4,...

英特爾的晶圓業務仍呈虧損 法人持續看好台積電後市

英特爾Foundry公布最新財報，去年第4季Foundry營收45.07億美元，年增4%、季增6.4%，其中，外部客戶營...

大AI時代來臨！ 2025台灣新創大調查 投資首選這三大領域

在全球科技浪潮帶動下，AI成為決定新創存續與市場身位的基本能力。台經院、資誠（PwC Taiwan）及DIGITIMES...

貴金屬漲價效應 帶動無線充電產品漲價

因應貴金屬價格攀漲，聯寶也啟動漲價。聯寶董事長譚明珠表示，磁性元件今年第1季價格已通知客戶不再降價，無線充電產品則因銅價...

佳世達入股東科 攻聲學鏈

佳世達昨（22）日召開董事會，通過購買高優有限公司100%股權，以取得東科-KY約35%股權。藉此投資案，佳世達跨入聲學...

台美半導體結盟新里程碑 英特爾、聯電傳世紀大合作

英特爾與聯電傳將進行「世紀大合作」，英特爾要把獨家用於下世代埃米級製程與先進封裝關鍵的獨家技術「Super MIM」超級...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。