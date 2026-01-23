貴金屬漲價效應 帶動無線充電產品漲價

因應貴金屬價格攀漲，聯寶也啟動漲價。聯寶董事長譚明珠表示，磁性元件今年第1季價格已通知客戶不再降價，無線充電產品則因銅價上漲、漲價20%，並於二周後審視原材料變化再調整。

她強調，受惠於大客戶在歐洲市場需求暢旺，今年在磁性元件業績可望成長，加上無線充電模組已切入兩家台灣健身器材大廠，將於下半年放量，搶攻北美市場，看好今年業績可望呈雙位數成長。

總經理譚偉傑補充說，磁性元件價格因非常競爭，往年都是逐季降價，但因銀價飆漲，主要供應商已無法再降價，今年第1季價格止跌，無線充電產品，也因銅價上漲於這個通知客戶調漲，漲幅達20%，並採每月報價模式，後續價格調漲將視原物料價格而定。

聯寶去年全年合併營收達5.82億元，年成長2.84%，創歷年新高。譚明珠表示，2025年外部經營環境變動劇烈，包含銅、錫、銀等原物料價格上漲，以及DRAM供應緊張所帶來的成本與交期壓力，皆為產業營運帶來不小挑戰，所幸聯寶仍穩健推進營運布局，並為下一階段成長奠定基礎。

譚明珠指出，全球產業正逐步邁入新一輪成長曲線，AI應用快速起飛，帶動各項創新需求湧現，面對產業趨勢轉變，聯寶在AI相關領域將不缺席，公司已推進多項新產品的新應用布局，特別是1000W等級的電源模組將問世，體積僅拇指大小的1KW高功率電源模組，後續將導入AI伺服器相關應用，強化AI供應鏈關鍵元件布局與長期競爭力。

無線充電模組領域，除穩固大健康（如運動健身器材與手持醫療設備）利基市場外，更採取多角化布局策略，將應用版圖延伸至智慧生活（家具、智慧家電、IoT/穿戴裝置）、休閒娛樂（賭博機台、遊戲周邊）及工業應用（電動工具）等多元場域，全面搶攻智慧連接時代的充電商機。

展望2026年，在網通領域方面，隨著Wi-Fi 7逐步進入商用階段，並朝向Wi-Fi 8規格演進，高頻寬與低延遲應用需求持續提升，聯寶已提前布局新一代通訊標準所需的高頻磁性元件，同時，DOCSIS 4.0規格預期將於北美市場逐步放量，帶動有線電視及寬頻設備升級需求，聯寶亦已完成相關產品布局。

另一方面，磁性元件業務受惠歐洲電信市場景氣回升及各國網通升級計畫推進，PoE電源變壓器與LAN類變壓器出貨動能可望維持穩健表現，亦規劃推出針對PoE設備常見EMI超標問題的變壓器與電感一站式協同解決方案。