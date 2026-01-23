快訊

英特爾的晶圓業務仍呈虧損 法人持續看好台積電後市

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
英特爾Foundry公布最新財報，去年第4季Foundry營收45.07億美元，年增4%、季增6.4%，其中，外部客戶營收為2.22億美元，營業損失為25.10億美元。雖美國政府想扶植英特爾，但目前其先進製程良率仍低，外部客戶比重不高，法人持續看好台積電（2330）後市營運。

法人機構表示，去年第4季Intel Foundry營業損失為25.1億美元，較上季虧損擴大約1.88億美元，主因18A製程進入初期量產階段，相關製造成本顯著上升。英特爾表示，18A製程已於今年1月在亞利桑那州與奧勒岡州正式進入高產量製造階段。採用18A製程的Core Ultra

Series 3（Panther Lake）預計自1月起對全球供貨，而Xeon 6+（Clearwater Forest）則規劃於下半年推出。

就獲利面觀察，18A製程ramp-up成本（含折舊）為去年第4季Foundry虧損擴大及今年第1季毛利率承壓的主要因素。初期量產相關成本與折舊費用於這二季期間明顯攀升。目前18A製程良率約落於65%~75%區間；自去年11月起，18A製程呈現每月約7%良率改善幅度。另一方面，第1季可用產能預期為2026年全年低點，後續將隨良率提升和產能擴充逐步改善。

展望後續節點，14A製程將全面導入High-NA EUV曝光設備，英特爾目標於2027年實現大規模量產。目前14A製程於研發階段的PDK成熟度表現優於18A製程同期水準，14A製程外部客戶導入時程預期落於今年下半年。

英特爾 良率 台積電

