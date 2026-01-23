AI看守法案 美眾院外委會通過

美國總統川普放行對北京出口先進人工智慧（ＡＩ）晶片禁令後，聯邦眾議院外委會廿一日以四十二票對二票壓倒性通過「人工智慧看守法案」，限制特定高階晶片出口至中國大陸。提案議員馬斯特說，這「攸關未來軍事戰爭型態」。

中央社報導，「人工智慧看守法案」要求如果向中國大陸、俄羅斯及伊朗等敵對國家銷售ＡＩ晶片，必須通知國會。任何運算能力等同或高於輝達H20晶片的處理器，都將受到監管。

依照美國現行規定，H20是已賣到中國的最強大晶片。美國總統川普去年底宣布，在符合國家安全條件下，允許輝達H200晶片出口至中國。據美國智庫「進步研究院」報告，H200比H20強大約六倍。

「人工智慧看守法案」將讓美國國會議員可在卅天內透過聯合決議案封殺晶片出貨提案。針對出口晶片至美國盟友或中立國家，法案也創立一個方式讓所謂「可信賴的」ＡＩ公司能豁免許可要求。

法案中的監督方式，包括允許眾院外交委員會及參院銀行委員會成員知道計劃出口的晶片數量，以及購買這些晶片的終端使用者是誰。

法案還要求提供證明文件，確保外銷晶片不會用於軍事、情報或監控目的。

眾院外委會主席兼法案提案人馬斯特表示，這項法案對ＡＩ晶片出口的限制，將比照軍事裝備外銷管制方式，「這並非與孩子們玩『最後一戰』之類的電玩有關，而是攸關軍事戰爭的未來」。

「人工智慧看守法案」仍須通過眾、參兩院全院表決，經川普簽署才成為法律。